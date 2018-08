Majitelé lesů bojují proti suchu listnatými dřevinami. Chybí ale miliony sazenic

Praha Odborníci se shodují na tom, že les, tak jak ho známe dnes, pomalu mizí. Čím dál častější výkyvy počasí a především sucho decimuje smrkový porost, který převažuje. Uvědomují si to i vlastníci lesů, kteří začali víc poptávat listnáče, jež jsou obecně odolnější. Sazenice ale nejsou.

„Je poptávka po mnoha milionech listnatých sazenic, jenže tolik jich není. Trh je pod tlakem. Má to logiku, dřív po nich tak velká poptávka nebyla,“ řekl LN ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).



Za nedostatkem sazenic jsou především dva důvody. Ještě před před dvěma lety byla poptávka především po smrku. A to i­ přesto, že se v průběhu let podíl listnatých stromů v lesích postupně navyšuje. „Listnáče byly poptávány víc už loni, akorát na to školky nebyly dostatečně připravené, protože se s tím dopředu nepočítalo. Otočit výrobu několik let trvá, takže teď bude období zhruba jednoho až dvou let, než se nabídka s poptávkou srovná,“ vysvětluje předseda Sdružení lesních školkařů Přemysl Němec.

Druhým důvodem je nedostatek osiva v minulých letech. Kvůli suchu v roce 2015 bylo málo bukvic i žaludů. Úrodu semen i­ mladé stromky ve školkách zasáhly předloňské a loňské jarní mrazíky.

„Škody byly hlavně na jedli a ­listnáčích, a to především na těch, o které je teď větší zájem než v­ předchozích letech, takže se vytvořila jakási mezera na trhu pro jaro 2018 a 2019,“ doplňuje manažer sdružení Petr Martinec.

Navíc přesto, že byl některých sazenic nedostatek, dostupné listnáče nakonec stejně neskončily v­ lese. „I­ když jsme avizovali, že bude málo buku i dubu, paradoxně si ho ti, kdo si ho objednali, ani všechen neodebrali. Jednoduše nebyli lidé, kteří by sázeli, a jaro navíc bylo krátké. Pro školkaře to byla další rána, protože sazenice vůbec neprodali,“ líčí Martinec.