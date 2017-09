Malá porážka Trumpa: jeho kandidát nevyhrál primárky republikánů v Alabamě

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump utrpěl v úterý nepřímou porážku, když v republikánských primárkách ve státě Alabama nezvítězil jím podporovaný kandidát na uprázdněné místo senátora. O křeslo v Senátu se tak s demokratem utká ultrakonzervativní advokát a vyhlášený odpůrce homosexuálních svazků Roy Moore. Trump mu na Twitteru pogratuloval.

Sečteno bylo již podle agentury Reuters všech 67 volebních okrsků. Moore získal 55 procent hlasů a jeho rival Luther Strange 45 procent.



Senátorské křeslo svým postupem do funkce ministra spravedlnosti uvolnil Jeff Sessions. Republikánské primárky vyvolávají celostátní pozornost. Zatímco za Mooreovým soupeřem Strangem stál Trump, Moorea podporoval prezidentův bývalý strategický poradce Steve Bannon. S ním se Trump v srpnu rozešel.

Volební výbory napojené na republikánské senátory investovaly do Strangeovy kampaně miliony dolarů. Prezident se za volbu Strangea opakovaně přimlouval a přijel ho do Alabamy osobně podpořit.

Trump si podle amerických komentátorů dobře uvědomuje, že volby v Alabamě jsou testem jeho schopnosti oslovit republikánskou voličskou základnu, zejména její ultrakonzervativní část. Sám Trump novinářům řekl, že jeho angažovanost v alabamských volbách pro něj představuje velké riziko. „Když Luther Strange nevyhraje, půjdou po mě,“ vyjádřil podle agentury Reuters obavu z tlaku nacionalistické pravice.

Jejím reprezentantem je v očích většiny Američanů právě Bannon, který se po vyhazovu z Bílého domu vrátil do redakce polofašistického zpravodajského serveru Breitbart News, který sám založil.



Vítězovi primárek nicméně Trump na twitteru poblahopřál a vyzval ho k tomu, aby porazil demokratického kandidáta Douga Jonese v prosincových volbách. Moore je favoritem hlasování, neboť v konzervativní Alabamě nevyhrál demokratický kandidát od roku 1992.

Congratulations to Roy Moore on his Republican Primary win in Alabama. Luther Strange started way back & ran a good race. Roy, WIN in Dec!