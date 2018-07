Maláčová dorazila do Lán za Zemanem, hovořit budou o jejích prioritách na ministerstvu

Lány (Kladensko) Kandidátka na ministryni práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dorazila v úterý odpoledne do Lán na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident s ní chce mluvit o jejích prioritách na ministerstvu, podobně se v minulosti setkával i s jinými kandidáty na ministry.

Hrad už dříve oznámil, že jmenování Maláčové do funkce by se mělo uskutečnit 30. července. Kandidátka na ministryni při příjezdu do lánského zámku s novináři nehovořila. Se zástupci médií Maláčová dosud nekomunikovala, zdůvodňovala to tím, že je dosud státní úřednicí, a nikoli ministryní. Podle mluvčího ČSSD Petra Vurbse ale počítá s tím, že novináře v úterý seznámí s výsledkem své schůzky s hlavou státu.



Premiér Andrej Babiš (ANO) s Maláčovu mluvil v pondělí večer, po schůzce řekl, že její nominace byla dobrá volba a že předpokládá, že Maláčová funkci bez problémů zvládne. Podle premiéra na schůzce mluvili o důchodech, budoucím čerpání financí z EU, zálohovém výživném, zaměstnávání lidí bez práce či matek po rodičovské.

Maláčová má ve vládě nahradit Petra Krčála (ČSSD), který rezignoval minulý týden kvůli podezření z opisování v bakalářské práci. Maláčová od června 2015 řídí na ministerstvu odbor rodinné politiky a politiky stárnutí. Prezident už dříve ocenil, že Maláčová absolvovala dvě prestižní vysoké školy. Politička získala magisterské tituly v oboru politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a oboru politická ekonomie Evropy na Londýnské ekonomické škole.

Výměna Krčála za Maláčovou je druhou personální změnou ve vládě hnutí ANO a ČSSD, kterou Zeman jmenoval na konci června. Ještě před získáním důvěry Sněmovny odešla z kabinetu ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO). Důvodem její rezignace bylo rovněž podezření z plagiátorství. str ktk snm