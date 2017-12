Malí rošťáci. Lineckého cukroví ze špaldové mouky plněné rumovými povidly

Linecké cukroví má mnoho variant, přesto to klasické s rybízovou marmeládou zůstává stálicí mezi všemi druhy vánočního cukroví. Můžete ho připravit různě, třeba s ořechy či čokoládové a každý disponuje tím svým zaručeně nejlepším rodinným receptem.

Já už mám své linecké letos také napečené a slepené, tedy podle klasického receptu s domácí svítivým rybízovým džemem, který zavařuji jen pro potřeby vánočního použití do cukroví. Můžeme se však poohlédnout i po jiné variantě, ke které mě inspiroval právě německý název pro linecké slepované cukroví - Spitzbuben.



Proč právě malí rošťáci?

Pokud byste hledali překlad pro německý výraz Spitzbube(n), dospěli byste k mladému jinochovi s rošťáckou tváří a odřenými koleny, v tom lepším případě, někdy jeho minulost může být i horší. Jak se tento název objevil v souvislosti s lineckým slepovaným cukrovím, ví zase asi znalci poměrů, odkud pochází křehké slepované cukroví.

Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Tvrdí se, že recept na linecké cukroví s název Spitzbuben je doma ve Švýcarsku, některé zdroje ukazují k Rakousku, zvláště do blízkosti města Lince, odkud linecké cukroví údajně pochází. Píši údajně proto, že si tak všichni myslí, ale jméno linecké cukroví má vztah k cukrářskému mistrovi z Vídně jménem Linzer.



Tak jako tak, linecké cukroví, tedy křehké máslové sušenkové pečivo plněné tou nejlepší pikantní rybízovou marmeládou je stálicí mezi vánočními druhy cukroví, které tak rádi pečeme. A většinou podle klasického receptu.

Tentokrát linecké rustikálně a s rumem

K “malým rošťákům” se podle mého názoru hodí i tak trochu rustikálního vlivu, tedy žádná bělená mouka, rafinovaný bílý cukr či nějaká sofistikovaná marmeláda. Zvolila jsem netradičně mouku částečně bílou i celozrnnou a to špaldovou, má lahodně oříškový nádech, světle hnědý třtinový cukr a mandlovou moučku na těsto a pro slepování jsem se zcela nezvykle rozhodla pro povidla s rumem. A pokud se mě zeptáte jaké letošní vánoční cukroví je nejlepší, bez zaváhání odpovím, že právě tyhle malí rošťáci s rumovými povidly! Tak si je také upečte!

Malí rosťáci ze špaldové mouky slepovaném povidly s rumem

(asi na 4 běžné plechy)

100 g špaldové mouky světlé



175 g špaldové mouky celozrnné



120 g mandlové moučky (jemně mleté loupané mandle)



1 vrchovatá lžička prášku do pečiva



200 g světlého jemného třtinového cukru (tzv. golden caster sugar)



250 g másla



1 žloutek



1 vejce



na pomazání:

450 g švestkových povidal



5 lžic rumu Tuzemák



Nejdříve si připravíme těsto. Na pracovní plochu si prosijeme mouku, přidáme prášek do pečiva, třtinový cukr a mandlovou moučku. Do sypkých surovin si uděláme důlek a přidáme vejce a žloutek. Lehce změklé máslo vidličkou zpracujeme do sypkých surovin a pak postupně vše spojíme s vejcem a žloutkem. Rychle zpracujeme ve váleček, zabalíme ho do fólie a dáme do chladničky odpočinout na 1 hodinu.

Poté si rozehřejeme troubu na 180 °C, a postupně odebíráme část těsta z válečku (vždy vrátíme zpět do chladničky) a vyválíme placku o tloušťce asi 2-3 mm a vykrajujeme kolečka. Další kolečka uvnitř vykrojíme, aby při slepování byla vidět povidlová náplň. Pečeme v horké troubě asi 8 minut. Necháme vystydnout. Mezitím si v malém kastrůlku smícháme povidla a rum za mírného zahřátí do hladké směsi. Slepujeme cukroví, avšak před slepením si nezapomeneme vrchní díly cukroví (placiček) pocukrovat moučkovým cukrem s vanilkou.