Mám pocit, že odchází někdo z rodiny, říká po Formanově úmrtí režisér Ondříček

PRAHA Režisér a producent David Ondříček (* 1969), syn Formanova dvorního kameramana Miroslava Ondříčka, vzpomíná na Miloše Formana jako na filmařský vzor i rodinného přítele.

LN: Který film Miloše Formana jste viděl jako první?

Vlasy. Bylo mi tak maximálně 10 a táta přivezl z USA video Betamax, což byla absolutní rarita. Pouštěl jsem si Vlasy stále dokola a zval na ně spolužáky ze základky. Byl to pro nás absolutní svátek, i když jsme v podstatě nevěděli, o čem to je. Ten film je pro mne naprosto zásadní.

Ale v podstatě každý z filmů Miloše Formana mě nějak zasáhl a ovlivnil. Vlasy především přirozeným herectvím a oslavou mládí. Téma lidské jedinečnosti a krutosti lidského stáda je úžasně zpracováno v Přeletu nad kukaččím hnízdem. Za naprostý vrchol považuji Amadea, kde je úžasný příběh a fascinující vizualita.

LN: Kdy jste Miloše Formana potkal poprvé osobně a jak na vás zapůsobil?

Pana Formana jsem znal už jako dítě. Tykal jsem mu a považoval ho za strýčka. Později, když jsem si uvědomil, kdo to vlastně je, jsem se začal trochu stydět, přešel na vykání a obdivně jsem ho pozoroval.

LN: Jaká je vaše nejvýraznější vzpomínka na něj?

Těch je opravdu veliké množství. Nádherná byla cesta po jezerech v Kanadě. Jeli jsme týden s partou Američanů na kanoích a skoro nepotkali člověka. Mně bylo 26 let a pozval nás spisovatel Jan Novák. Forman byl moc milý a společně jsme si několikrát za den zakřičeli Spartaa, Spartaa, buzerantů parta. Ten pokřik miloval.

LN: Dostalo se vám od něj i nějakých rad nebo doporučení, co je ve filmu podstatné?

Dostalo. Neuvěřitelné bylo, že vždy, když jsem mu poslal můj film, tak se v podstatě okamžitě ozval a ještě k tomu vždy pozitivně. Jednou mi poslal fotku, kde mával v tričku s nápisem „nečum na mě, nebo ti useknu ruku“ z filmu Jedna ruka netleská.

Často jsme se bavili o filmech a o tématech. Navždy si budu pamatovat jeho radu: „Davídku, když se topí štěňátko v rybníku, to mě vždycky dojme, ale když chce někdo zachránit celej svět, tak to mi je u prdele.“

LN: Co pro vás Miloš Forman znamenal a co pro vás znamená jeho odchod?

Když jsem byl naposled u Miloše a Martiny, seděli jsme tam a dívali se na hokej. Forman kouřil jeden doutník za druhým, vedle Martina a Martha usnula na gauči. Měl jsem pocit, že tam táta stojí někde za rohem. Těžko se mi to vysvětluje, ale mám pocit, že odchází někdo z naší rodiny.