VIDEO: Mám strach, řekl odsouzený, než ráno nastoupil do vězení po 13 letech čekání

PRAHA/KARVINÁ Na verdikt čekal více třináct let. Pro něj nekonečné čekání na trest za milionové daňové úniky je nyní u konce. Ve čtvrtek nastupuje šestapadesátiletý Rudolf Schweser, jehož případ server Lidovky.cz před pár dny zevrubně popsal, po letech za mříže. „Mám v hlavě zmatek a bojím se. Na druhé straně jsem rád, že ta nejistota končí,“ napsal v krátkosti reportérce serveru Lidovky.cz.

Milovník rocku Rudolf Schweser z Karviné byl odsouzený za milionové daňové úniky. V posledních týdnech čekal na jediné - na výzvu k nástupu do vězení. Od začátku jeho soudního případu uteklo v březnu přesně 13 let.

Jak tvrdí muž ve své výpovědi, kterou poskytl v minulém měsíci serveru Lidovky.cz, čekání na finální verdikt soudu z něj udělalo psychickou trosku.

Přerozdělení

Ačkoli se o jeho případ už se začalo zajímat ministerstvo spravedlnosti, šance ubránit se nástupu za mříže už není. Schweser je nyní na cestě do věznice. „Tento čtvrtek nastupuji do vazební věznice v Ostravě, kde budu čekat na přerozdělení,“ napsal na začátku tohoto týdne, krátce poté, co zkontroloval poštovní schránku. Obvykle v ní nacházel běžné psaní, tentokrát našel obálku, která mu nahání strach.

„Kdybych byl mladší, tak bych se asi těšil na to, že pak mohu odstartovat novou etapu života s relativně čistým štítem a bez té odporné nejistoty. Jenže já už nejsem nejmladší, a tak nevím, co se bude dít,“ vylíčil krátce před nástupem do vězení.

Přesto prý našel zdroj jisté naděje. Jistý spolek za něj chce složit u soudu společenskou záruku, podobně jak tomu bylo třeba v případě bývalého senátora za ODS Alexandra Nováka. Jaký spolek měl konkrétně na mysli, však Schweser blíže nespecifikoval. Nejen po internetu navíc kolují petice za jeho milost.

„Pořád mi připadá neuvěřitelné, že to tak dopadlo. Kompenzace čekání, tak, jak se promítla v uložení trestu a jeho výši, mi připadá směšná, a tak cítím hlubokou nespravedlnost. S tímto pocitem se dost špatně odchází. Vím, že člověk má platit za své hříchy a činy, ale já jsem do hloubi duše přesvědčen, že už jsem zaplatil,“ dodal zklamaně Schweser v mailové komunikaci.



Právo na přiměřenou délku řízení zaručuje Listina základních práv a svobod každému. Vedle toho rychleji uložený trest také lépe plní své funkce. Schweserův soudní proces se však táhl více než 13 let.

Soud s ním a jeho někdejšími „parťáky“ začal už v roce 2005. Schweser, který v 90. letech podle soudu okradl stát o desítky milionů korun neodváděním spotřební daně při podnikání s lihem, podezírá justici ze systémové chyby. Podle něj soudní průtahy zbytečně oddálily den, kdy musel vyměnit svůj sdílený byt za vězeňskou celu.

V polovině března ministerstvo spravedlnosti Schweserovu stížnost postoupilo Nejvyššímu státnímu zastupitelství k prošetření, jak serveru Lidovky.cz potvrdil odbor justičního dohledu. Pokud se ukáže, že došlo k porušení zákona, bude odsouzeného ministerstvo informovat a nadále řešit.