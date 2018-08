Manžele ubil, dcery znásilnil. Před soud jde komplic, který od vraha dostal za pomoc šest stovek

ÚSTÍ NAD LABEM / PRAHA Nadcházející pondělí se u ústeckého krajského soudu začne projednávat mimořádně citlivý případ. Do ohrádky pro obžalované vstoupí Jaroslav Topinka, který byl vedlejším aktérem příběhu, jenž vyústil v dvojnásobnou vraždu a dvojici znásilnění. Hrůzný čin se odehrál počátkem letošního roku v chatové osadě u Ústí nad Labem. Serveru Lidovky.cz se na základě získané obžaloby podařilo zrekonstruovat, co se na místě odehrálo.

Vyšetřovatelé na inkriminovaný pozemek s chatou v zahrádkářské kolonii v obci Střížovice poblíž Ústí nad Labem vešli 8. ledna brzy ráno. Na místě narazili na tři těla. Dvě patřily obětem, zavražděnými byli třiašedesátiletý Aleš S. a jeho o 18 let mladší žena Marie. Třetím mrtvým byl Miroslav Benák, který oba manžele připravil o život. Benáka s Topinkou na místo zavedl tip, že by mohli výrazně zbohatnout.

„Cílem tohoto jednání bylo umožnit získat neustanovené osobě finanční částku ve výši 8.000.000,- Kč,“ stojí obžalobě na Topinku, kterou mají Lidovky.cz k dispozici. Ze své spolupráce s Benákem měl vytěžit půl milionu korun, jež mu hlavní strůjce před akcí slíbil. Nikdo z pachatelů si však nepolepšil, na místě peníze nebyly. Večer se posléze proměnil v mimořádnou tragédii, po níž zůstali tři mrtví.

Benák s Topinkou na pozemek vkročili 7. ledna v deset hodin večer, oba si kryli obličej maskami a Benák třímal v ruce nelegálně drženou zbraň s krátkou hlavní. S sebou si přinesli plastové pásky. Před domem Benák zastřelil psa. Uvnitř chaty pak v obýváku oba vetřelci páskami připoutali manželský pár a jejich tři potomky, dvacetiletého syna a dvě nezletilé dcery, k židlím.

„Po spoutání všem poškozeným přiložili kusy ručníku na oči a přelepili stříbrnou lepící páskou, kterou jim omotali kolem hlavy a zalepili lepící páskou ústa, v důsledku čehož měli poškození strach a báli se o svůj život a zdraví,“ píše se v obžalobě. Benák chtěl mít klid na prohledání domu. Paní Marii se ale udělalo zle, Topinka ji tak rozvázal a odvedl do dětského pokoje v horním patře. Nahoře jí Benák spoutal už „jen“ ruce a nohy.

Komplic dostal od vraha za pomoc šest set korun

O chvíli později společnými silami vynesli do podkroví i Aleše S., uložili ho ale na zem do vedlejšího pokoje. Topinka tím svůj úkol splnil, po pokynu od „velitele“ místo opustil. Ještě před odchodem mu Benák vrazil do ruky šest set korun, které našel v peněžence později zavražděného muže. Po odchodu Topinky se Benák uchýlil k nepochopitelnému jednání, rodiče zbavil života a dívkám ublížil.

Policie dorazila na místo 8. ledna brzy ráno.

Podle původních informací médií měl dospělý pár zastřelit, ale ze získané obžaloby vyplývá skutečná příčina smrti. Benák dvojici ubil. Nejprve ženu, potom jejího manžela. Dvojice zemřela po vážných zraněních hlavy. U Aleše S. si Benák pomohl ještě škrtidlem. „Zatažením škrtidla kolem krku způsobil smrt poškozeného, která nastala v důsledku udušení z uškrcení,“ stojí v obžalobě.

Svázané děti o patro níž nic netušily. Po vraždě manželů Benák sešel k nim, obě nezletilé dívky sexuálně zneužil. Nakonec sáhl na život sobě. „V době kolem 03:30 vyšel před dům na zahradu, kde se svou střelnou zbraní zastřelil,“ píše se obžalobě. Benákova sebevražda mohla být extrémní reakcí na skutečnost, že oproti očekávání žádné jmění rodina na místě neskrývala.

‚Je u ní indikována psychologická péče‘

Manželé majetní nebyli. Aleš S. před odchodem do důchodu pracoval na úřadu práce, jeho žena v domově pro seniory. Co Benákovi s Topinkou mohlo vnuknout představu o milionářské rodině, přiblížil v dubnu deník Mladá fronta DNES. Aleš S. prý měl dluhy. Věřitelům údajně vyprávěl, že závazky srovná, protože zdědí velké peníze. Informace se podle všeho dostaly k Benákovi, který se svým maniakálním plánem oslovil Topinku.

Benákův komplic se později z médií dozvěděl, jak fatálně výprava do Střížovic dopadla. Svědomí odolával necelých pět dní, policii se šel přihlásit v pátek 12. ledna odpoledne. O víkendu ho soud kvůli obavě z útěku posadil do vazební cely v Teplicích, v níž podle informací serveru Lidovky.cz sedí dodnes. V pondělí se začne zodpovídat ze zbavení osobní svobody a porušování osobní svobody, za což mu v případě uznání viny hrozí až 16 let za mřížemi.

„Není vyloučeno, že během srpnových jednání dojde k vyhlášení rozsudku, ale vše bude záležet na průběhu dokazování,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Krajského soudu v Ústí nad Labem Veronika Suchoňová. Jednání jsou naplánované na pondělí až středu, v dalším týdnu na pondělí a úterý. „V případě nutnosti může být veřejnost ze soudní síně vykázána,“ upozornila Suchoňová.

Zda a jakou formou soud získá v hlavním líčení svědectví od přeživších potomků, nechtěla mluvčí prozradit. Do všech se ale hrůzný čin hluboce otiskl. Syn kvůli prožitému stresu skončil na 26 dní v nemocnici. U jedné z dcer se rozvinula posttraumatická stresová porucha. „Je u ní indikována pedopsychiatrická a psychologická ambulantní péče,“ stojí v obžalobě. Druhá dcera je aktuálně v lepším stavu, ale i nad ní se vznáší riziko vzniku posttraumatické poruchy.

Hlavní linii kauzy policie za pár dní odloží

Topinka před trestního soudce nepředstoupí poprvé, jde o zkušeného recidivistu. V rejstříku trestů má šest záznamů. Nicméně od roku 2003 žil spořádaně. S Benákem spojil své síly, jelikož poslední roky se svou partnerkou postavili společné živobytí na státní podpoře. Potřeboval peníze. Hlavní aktér otřesného příběhu Miroslav Benák byl rovněž protřelým kriminálníkem, několikrát skončil ve vězení kvůli majetkové trestné činnosti.

Zatímco vedlejší linie případu s Topinkou se začne v soudní síni rozplétat už za pár dní, na hlavní větvi kriminalisté ještě pracují. Vzhledem k Benákově smrti ji však v nejbližší době odloží. „Bude to spíš v řádu dnů než týdnů,“ potvrdil serveru Lidovky.cz příslušný žalobce Vladimír Jan. „Muselo se prokázat, že se dopustil jednání, z kterého byl podezřelý a že věci nebyly zjištěny další osoby,“ podotkl Jan s tím, že se to policii podařilo.

Násilná smrt manželského páru byla první vraždou, která se v Ústeckém kraji letošní rok odehrála. Tragédie ve Střížovicích nezasáhla jen bezprostřední okruh blízkých manželské dvojice. Podle informací serveru Lidovky.cz má Aleš S. z předchozího manželství dvě dospělé děti. Podle vzpomínek místních je to poprvé, co Střížovice, malá obec u Ústí nad Labem, zažily kriminální čin takového druhu a rozsahu.