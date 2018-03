PRAHA Padesát tisíc podpisů pod peticí má posloužit jako vzkaz poslancům, že gayové a lesby chtějí mít v Česku možnost sňatku se svým partnerem. Registrované partnerství těm, kteří jsou zapojení do sběru podpisů nebo petici již podepsali, přijde jako diskriminační. Aktuálně sesbírali už přes 22 tisíc podpisů, přičemž čas na sběr dalších hlasů mají čas do 1. května.

„Politici a političky si na jaře ještě budou pamatovat své předvolební sliby, tak jim je pojďme připomenout. 1. máj je navíc symbolické datum, které je v našich končinách spojené s oslavou lásky. A ta je přece pro všechny,“ tvrdí organizátoři sbírky podpisů v rámci kampaně Jsme fér. Jedním z nich je například Czeslaw Walek, prezident organizace Prague Pride.



Registrace nestačí

Homosexuálové, kteří petici již podepsali, si většinou stěžují na institut registrovaného partnerství, které jim nepřijde jako dostačující způsob soužití se svým životním partnerem. Vadí jim i samotné označení. „Registrují se auta nebo zvířata,“ uvádí jedna z homosexuálek, která se zúčastnila pražské akce doprovázející sběr podpisů.

Akce s názvem Queer Ball v pražském klubu Trezor se zúčastnili i reportéři serveru Lidovky.cz. Od účastníků zjišťovali, proč se hlásí k této iniciativě a na kolik je v jejich komunitě případně manželství důležitým tématem. Zatímco někteří svazek neřeší, jiní ale výrazně lpí na tom, aby měli stejná práva jako heterosexuálové.



„Chtěl mít možnost vzít si svýho kluka. Stejně jako si můj brácha vzal svou holku. Chci mít úplně stejná práva jako on,“ říká homosexuál v doprovodu svého partnera. „Říká se, že jsme hodně tolerantní. A průzkumy to i ukazují. Ale když dojde na lámání chleba, třeba když se řeší gayové nebo Romové, tak naráží kosa na kámen,“ říká k tématu moderátor plesu a herec Jan Cina, který žije s hercem Petrem Vančurou.

I on by rád jednou vstoupil do manželství. Pokud jde o praktické záležitostí vztahu, cítí jakousi právní nespravedlnost. Narážel tak pravděpodobně na majetkovové vztahy mezu partnery. Tedy například to, že po úmrtí manžela nepřechází nárok na různé dávky, důchod či nemocenskou. Není ani žádná úprava vypořádání majetku v případě rozpadu vztahu. „Zároveň ale nechci, aby to vyznělo tak, že si myslíme, že jsme žena a muž,“ dodal s tím, že si plně uvědomuje rozdíly.

Praxe ukazuje, že čím dřív se nové sněmovně novely zákonů předloží, tím spíš je zákonodárci projednají. Z toho důvodu se LGBT (zkratka pro lesby, gaye, bisexuály a transgender - pozn. red.) komunita začala snažit co nejdříve. Jejich cílem je přijetí zákona o manželství pro všechy bez rozdílu, tedy jak pro heterosexuální, tak pro stejnopohlavní páry.



50 tisíc podpisů nelze ignorovat

„Chceme oslavit svátek lásky tím, že do 1. máje sesbíráme 50 000 podpisů pod petici za přijetí zákona o manželství pro všechny. Tak velké číslo už nemohou poslanci a poslankyně ignorovat a začnou jednat,“ stojí na webu kampaně Jsme fér. Momentálně jich nasbírali už přes dvaadvacet tisíc.

Podle šéfa organizace Prague Pride Waleka, který každý rok pořádá duhový průvod Prahou, je 50 tisíc dosažitelnou hranicí. „Je to číslo realistické, a přitom takové, nad jakým se už nedá jen tak mávnout rukou. Pokud se k nám přidá aspoň padesát tisíc lidí, jasně tím poslancům a poslankyním řekneme, že na manželství pro všechny u nás dozrál čas,“ tvrdí.

Server Lidovky.cz zjišťoval aktuální postoj poslanců napříč politickým spektrem. „Návrh podporuji. Nicméně není to otázka pravice vs. levice, ale spíše hodnotová. Určitě v každé straně bude část lidi pro a část proti. Tak tomu je i v klubu ČSSD,“ uvedl sociální demokrat Jan Chvojka. „Zvykejme si na to, že to je v podstatě forma života, která by měla být zrovnoprávněna,“ sdělil v krátkosti Jiří Dolejš z KSČM.

Poslanec Dominik Feri z TOP 09 iniciativu vítá a sám petici již podepsal. Podle Rostislava Vyzuly z hnutí ANO je taková debata a případná úprava zákona na místě, třeba i proto, že se vyjasní majetkové poměry mezi homosexuálními partnery.

Zato lidovec Pavel Bělobrádek se jako jediný z těch, kteří reagovali na dotazy serveru Lidovky.cz, postavil nejvíce proti této možnosti. Podle něj manželství počítá s partnerstvím muže a ženy. Navíc se domnívá, že v názoru na případné manželství u stejnpohlavních párů není LGBT komunita zajedno.

Oslovení zástupci zbylých sněmovních stran se i přes opakované žádosti k tématu nevyjádřili.