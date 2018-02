Mapa dluhové bezmoci. V Ústeckém kraji je situace alarmující, každý pátý je v exekuci

PRAHA Ústecký kraj i letos obhájil smutné prvenství v pomyslném klání o nejzadluženější region republiky. Každý pátý člověk starší patnácti let je tam v exekuci, každý desátý přitom má na krku tři a více. Jsou to alarmující čísla, která dvojnásobně přesahují celorepublikový průměr.

Tři exekuce podle expertů představují hranici, od níž lze hovořit o dluhové pasti, ze které lidé jen obtížně hledají cestu. „To už není náhoda, že člověk zapomněl zaplatit složenku. Navíc má obvykle i další dluhy, které zatím v exekuci nejsou,“ říká analytik Radek Hábl z neziskové organizace Otevřená společnost. Ta včera aktualizovala svou internetovou mapu exekucí o data za loňský rok.



V mapě lze vyhledat údaje o zadluženosti obyvatelstva až na úroveň obcí. Přes rekordně nízkou nezaměstnanost a růst platů se exekuční patálie opět prohloubila – loni přibylo 31 tisíc hříšníků, což představuje nárůst o 3,4 procenta. Situace se zhoršila ve 12 ze 14 krajů i ve většině okresů. Nejbídněji na tom jsou Karlovarský a Ústecký kraj, počet lidí v exekuci tam meziročně vzrostl o desetinu.

Mapa kromě údajů o počtu exekucí nebo věkové struktuře dlužníků nově obsahuje i údaje o lidech, proti kterým je vedeno více exekucí. „V Česku nemáme až takový problém s celkovým zadlužením obyvatelstva, ale máme obrovské množství extrémně předlužených,“ říká Hábl. Řečí čísel je v dluhové pasti většina z celkových 863 tisíc dlužníků, od nichž čeští exekutoři vymáhají peníze – téměř půl milionu, 493 tisíc lidí, má na krku tři a více exekucí. „Včetně jejich rodin těžkému zadlužení čelí až dva miliony lidí,“ doplňuje Hábl.

Geograficky je nejhorší situace v severních Čechách a v některých částech Moravskoslezského kraje. V celkem pěti okresech na severu procento lidí s třemi a více exekucemi přesahuje desítku. Jsou to Most, Ústí nad Labem, Sokolov, Chomutov a Teplice.

Dnes tři exekuce, za rok deset

Tři exekuce jsou psychologickou hranicí dluhové pasti i podle libereckého exekutora Petra Polanského. „Od třetí exekuce dramaticky klesá procento lidí, od kterých něco vymůžeme. Neznamená to ale, že by to bylo úplně beznadějné. Pokud je člověk ekonomicky aktivní a exekuce jsou na relativně nízké částky, není problém to splatit,“ uvádí člen prezidia Exekutorské komory ČR.

Obvyklý příběh je však jiný – dluhy se těmto lidem kupí a brzy se stanou naprosto nezvladatelnými. „Neustále roste počet exekucí, které mají. Teď jsou to tři, za pár let jich bude deset nebo patnáct. Ti lidé rezignují, jsou apatičtí a stále hlouběji do toho zabředávají,“ vysvětluje Hábl.

Jen za minulý rok stoupl o téměř čtyři procenta počet lidí s deseti a více exekucemi. „To je dalších šest tisíc lidí v neřešitelné životní situaci,“ říká Hábl. Celkem je takto předluženo 151 tisíc osob. Z toho šest tisíc jich čelí až neuvěřitelným třiceti a více exekučním řízením.

Hlavní problém spočívá v tom, že zmíněných půl milionu Čechů za současné legislativy nemá šanci z dluhové pasti uniknout. Dnes je totiž možné podstoupit takzvaný osobní bankrot, jen je li dlužník schopen během pěti let splatit 30 procent svých závazků. Kdo podmínky nesplní, bude v dluzích tonout nadosmrti. Ministerstvo spravedlnosti proto již poslalo do sněmovny novelu, která má možnost oddlužení otevřít v podstatě každému.