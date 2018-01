Marvel fanouškům půjčí své postavy za cenu řady omezení a ztráty práv na dílo

LOS ANGELES Komiksová společnost Marvel oznámila, že spustí platformu Create Your Own. Ta umožní fanouškům a komunitě použít licencované postavy do jejich vlastních komiksů. Celá platforma ale obsahuje dlouhý list různých omezení. Marvel navíc bude vlastnit jakýkoliv komiks, který pomocí platformy uživatelé vytvoří.

Komiksový gigant Marvel je velmi ochranitelský, co se týká práv na své příběhy a komiksové postavy. Jakékoliv porušení přísně stíhá za pomoci svých právníků. O to větší překvapení bylo oznámení online platformy Create Your Own, která umožní každému bezplatný přístup k rozsáhlé knihovně licencovaných hrdinů, komiksových scén i příběhů od Marvelu. Platforma ještě není spuštěná, ale fanoušci se můžou již předbězně přihlásit (ZDE).

Komunita tak bude mít možnost vytvářet vlastní komiksy třeba s Thorem, Hulkem nebo Spider-Manem. Má to ale dva veliké háčky.



Tím prvním je rozsáhlý seznam omezení. Společnost Marvel velmi podrobně specifikovala, co se v komunitou vytvořených komiksech nesmí objevit. Na seznamu se objevují pochopitelné věci, jako je pohoršující obsah, užívání drog nebo neslušný jazyk. Kromě toho je ale třeba uvedeno, že v komiksech nesmí být zobrazeno používání antikoncepce nebo vidět odhalené břicho. Zakázány jsou i projevy tělesných funkcí, jako je třeba říhání. Také platí kompletní zákaz zobrazování střelných zbraní.

Zajímavé je, že řadu těchto omezení samotné komiksy od Marvelu porušují. Častokrát se věnují současným problémům společnosti, mezi které řada jimi zakázaných věcí patří. Třeba Punisher je oblíbený marvelovský antihrdina, který problémy řeší výhradně za použití střelných zbraní. Jejich zákaz pro komunitou vytvořený obsah je tak málo pochopitelný.

Druhý, ještě větší háček, je ten, že tvůrce komiksu na něj v okamžiku dokončení (publikování na stránce) ztratí veškerá práva. V pravidlech a podmínkách se uvádí, že cokoliv vytvořené v rámci platformy Create Your Own připadne Marvelu. Ten si s tím bude moct nakládat, jak se mu bude chtít. To je normální postup, když se komunitě umožní bezplatně používat licenci. V praxi to také ale znamená, že Marvel bude moct bez problémů vydat vámi vytvořený komiks. Vy z něj samozřejmě neuvidíte ani dolar.