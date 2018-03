Přijedou Massive Attack. Objeví se v Praze nové dílo tajemného Banksyho?

Metronome Festival Prague 2018, který se uskuteční ve dnech 22. – 23. června tradičně na pražském Výstavišti, ohlásil další velkou hvězdu svého programu: bristolskou kapelu Massive Attack.

Soubor slaví letos hned dvoje výročí. Před třiceti lety je založila trojice Robert „3D“ Del Naja, Grant „Daddy G“ Marshall a Andrew „DJ Mushroom“ Vowles. Už debutové album Blue Lines (1991) se právem počítá mezi přelomové desky 90. let: kombinací prvků hip hopu, jazzu, rocku, a soulu na něm Massive Attack vytvořili zcela nový žánr trip hop.

Na průlom do povědomí mainstreamu i k všeobecnému uznání si ovšem museli ještě pár let počkat, až do alba Mezzanine, jež letos oslaví dvacetiny. Právě tato nahrávka kapelu vůbec poprvé vynesla na první pozici britského albového žebříčku. Zatím poslední řadovou desku vydali Massive Attack pod názvem Heligoland v roce 2010.

MassiveAttack jsou na hudební scéně proslulí i četnými spolupracemi s předními zpěváky nejrůznějších žánrů. Společné nahrávky mají mj. s Madonnou, Davidem Bowiem, Sinéad O´Connor nebo Damonem Albarnem z Blur či Gorillaz. Jejich hudba zní v řadě filmů včetně oscarového Matrixu.

Na Metronome Festival Prague 2018 přijedou Massive Attack v plné koncertní sestavě, tedy s živou kapelou a s výrazným vizuálním doprovodem, který se nespokojí jen s výtvarným rozměrem show, ale zpravidla reaguje i na nejaktuálnější společenské a politické události, které umělecky reflektuje.

Není divu: ve svém středu stále mají Massive Attack Roberta „3D“ Del Naja, streetartového výtvarníka, o němž se spekuluje, že by mohl být tajemným Banksym, slavným graffiti umělcem tajícím svoji identitu. Jednou z indicií je fakt, že se Banksyho díla už několikrát objevila ve městech, v nichž právě koncertovali Massive Attack.

Jméno Massive Attack na programu zároveň poukazuje jak na provázanost jednotlivých hvězd letošního ročníku, neboť vytvoří zajímavou trojici s dalšími mistry devadesátkové elektroniky The Chemical Brothers a Faithless DJ setem, tak například s ročníkem minulým.

V roce 2017 totiž na Metronome Festivalu Prague s velkým ohlasem zahráli skotští hiphopeři Young Fathers, kteří s Massive Attack spolupracovali v roce 2016 na EP Ritual Spirit i na řadě koncertů včetně své zatím poslední návštěvy v ČR, v roce 2016 na festivalu Rock for People.

Na soupisce Metronome Festivalu Prague 2018 jsou vlivní umělci 60. a 70. let (John Cale), 80. let (David Byrne), silné zastoupení mají „devadesátky“ a začátek nového tisíciletí (Massive Attack, The Chemical Brothers, Faithless DJ Set, Dave Rowntree). Podstatný podíl budou mít podle pořadatelů i interpreti veskrze současní, jako je zatím ohlášený Tom Odell. Další jména festival hodlá zveřejnit v následujících týdnech.

Vstupenky na Metronome Festival Prague 2018 jsou již v prodeji na www.metronomefestival.cz a v síti Ticketpro. Lze si je pořídit v několika cenových kategoriích od 990 do 4490 korun. Děti do 11 let včetně a výšky do 140 cm mají vstup zdarma.