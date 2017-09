Američanka nechala doma o samotě čtyři děti a odletěla do Evropy. Policie ji zatkla

Des Moines Policie zatkla ženu z amerického města Des Moines, která ponechala bez dozoru své čtyři děti, zatímco se z blíže neupřesněných důvodů vydala na cestu do Evropy. Třicetiletá Erin Macke byla obviněna z ohrožení dětí a vzata do vazby.

Podle policie prý žena nezajistila pro děti žádného opatrovníka, předtím než 20. září odcestovala do Evropy, uvádí agentura AP. Děti ale nakonec zůstaly samy doma pouze den, již 21. září se o události dozvěděla policie, a ta následně svěřila děti ve věku 12, 12, 7 a 6 let do péče sociální služby.

Policie posléze ženu telefonicky kontaktovala a požadovala její návrat z Německa, kde se zrovna nacházela. Po návratu byla zatčena. Bližší detaily ani důvody její cesty policie nezveřejnila.