Maturity jako ‚vstupenka‘ nefungují, říká ministr školství v demisi Plaga

PRAHA Napjatě čeká, zda bude i v nové Babišově vládě. Pokud ano, ví, nač se chce zaměřit. „Usilujeme o to, abychom se dostali k průměrné mzdě pro učitele 45 tisíc korun v roce 2021,“ říká ministr školství v­ demisi Robert Plaga (ANO). Rozhovor s ním pro sobotní vydání LN vedli Michaela Těšínská a Martin Rychlík.

LN: Je reálné, aby ke změnám u maturit došlo již při příštích v roce 2019?

Chci zvýšit stupeň veřejné kontroly. Nevidím důvod, proč nepustit veřejnost trochu víc do „kuchyně“ poté, co již testy proběhnou, včetně zdůvodnění správné odpovědi. Je lepší chybu odchytit, ještě než budou zveřejněny výsledky. K tomu nebude třeba měnit zákon. Jakákoliv zásadnější změna ohledně maturit je však spojena se změnou školského zákona a tento legislativní proces vyžaduje určitý čas. V roce 2019 tedy na 99,9 procenta k žádné zásadní změně nedojde; k těm může dojít až později.

LN: Jakou změnu byste si výhledově u maturit přál vy osobně?

Jsem připraven bavit se o tom s odborníky. Nemyslím si, že mám patent na rozum, a už vůbec ne v regionálním školství... O to víc chci slyšet argumenty. Přemýšlím, proč by slohová práce z ­českého jazyka měla být vyhodnocována centrálně. Chci znát odpověď na to, jestli toto „bojové cvičení“ a náklady s ním spojené mají smysl. A druhou debatu chci vést o tom, jak mají být formulovány otázky v testech. Můj vlastní dojem je, že by úlohy měly být určitě formulovány jednoznačně a testovat skutečně nabyté vědomosti, a ne být postavené na „chytácích“.

LN: Nepřijde vám, že se vytratil smysl maturit: tedy garance, že studenti budou připraveni na další studium, budoucí profesní život? Že se soustředíme na různé technikálie?

Cílem všech by samozřejmě mělo být, aby jakékoliv ukončení středoškolského studia ověřovalo „reál“. Aby to nebyly jen chytáky. Zvlášť v době, která je čím dál dynamičtější a je o flexibilitě a schopnosti se učit. A schopnosti vyhodnocovat zdroje informací.

Kritické myšlení je kladeno naroveň konkrétním znalostem z konkrétních předmětů. V tomto to myslím nefunguje. Je otázka, pokud bychom kompetenci ohledně maturit vrátili do škol, jestli by se toto všechno stalo. Optimální varianta je zajistit jednotné maturity ověřující skutečné znalosti.