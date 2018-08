Maverick ztrácí výšku. Druhý Top Gun se odkládá o rok kvůli lepším leteckým scénám

Očekávaného pokračování snímku Top Gun s Tomem Cruisem v hlavní roli se diváci dočkají až v létě 2020. Podle dostupných informací studio film odložilo proto, aby mohlo lépe rozvrhnout a zpracovat letecké scény.

Top Gun 2 bude mít světovou premiéru v kinech 26. června 2020. To je bezmála roční zpoždění oproti původní premiéře naplánované na 12. července 2019. Fanoušky na zdárné natáčení navnadil i sám Tom Cruise, který začátkem černa sdílel na sociálních sítích první fotku z placu s nápisem „pociť tu potřebu“ (feel the need). Filmaři ale nakonec cítili potřebu film odložit.



Magazín Deadline přišel s informací, že pravým důvodem odkladu má být vyladění leteckých scén. Ty mají působit důvěryhodně a efektivně a proto se předpokládá, že jim hodně času bude věnováno při samotném natáčení i v postprodukci.

Děj nového filmu je zatím držen pod pokličkou. Navazovat by měl ale přímo na první díl, kdy je z o třicet let staršího Mavericka kapitán námořního letectva (v prvním díle byl poručíkem). Výcvik nováčků tentokrát bude mít na svědomí tedy nejspíše on. Pod scénářem jsou podepsaní Peter Craig (Hunger Games) a Justin Marks (Kniha džunglí). Do režisérského křesla usedl Joseph Kosinski (Only the Brave, Nevědomí).

Snímek Top Gun (1986) sice není brán jako Cruisův nejlepší film, ale rozhodně jde o jeden z nejúspěšnějších - při odhadovaném rozpočtu 15 milionů dolarů celosvětově vydělal téměř 357 milionů. Mladý pilot, kterému nikdo neřekne jinak než Maverick, se se svým kamarádem Goosem (Anthony Edwards) dostává do elitní školy pro piloty Top Gun do kalifornského Miramaru. Od kadetů se vyžaduje poslušnost, ale Maverick je jako utržený ze řetězu a kvůli svému hazardérství se neustále dostává do problému. Pak ale Goose zahyne při něčem, co měl být absolutně bezpečný tréninkový let. Snímek Top Gun obdržel Oscara v roce 1987 za nejlepší původní píseň Take My Breath Away.