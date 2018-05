Mayová: Opozice nás nezviklá, z Evropy odejdeme. Myšlence Brexitu jsme naprosto oddáni

LONDÝN Britská premiérka a šéfka konzervativní strany, Theresa Mayová, si za Brexitem stojí. Zároveň slíbila, že Británie z Evropy skutečně odejde a vytvoří s Evropskou unií nový vztah, založený na vzájemné spolupráci a respektu.

Britští euroskeptici na Mayovou naléhají, aby odmítla pozměňující návrhy na hybridní partnerství. Bojí se totiž, že by takový svazek přiblížil Spojené království blíže k Bruselu. Proevropští toryové naopak tlačí na to, aby Británie zůstala součástí jednotného trhu. Tvrdí, že pro takový krok by Mayová měla podporu napříč jednotlivými stranami.

Pro deník The Sun Mayová řekla: „Jsme absolutně oddaní úspěchu Brexitu. Opustíme jednotný trh a vytvoříme nový vztah s Evropskou unií, která tak už nebude moci kontrolovat naše hranice, naše zákony a naše peníze.” Zároveň dodala, že si Britové v procesu dosažení tohoto cíle vedou velmi dobře a v dalších měsících budou pokračovat v tvrdé práci.

„Pro paní premiérku by bylo nepředstavitelné vytvořit jakýsi hybridní model. Zvláště poté, co byl tento nápad zamítnut členy její vlastní komise Brexitu,“ citoval deník The Sunday Telegraph zdroj blízký vládě.



Labouristé se nejspíš zdrží hlasování

Proevropští konzervativci však na Mayovou čím dal více tlačí, aby nastoupila spíše „norskou cestu.“ To znamená, že by sice Spojené království nebylo součástí EU, ale zůstala by součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP) a také Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Takový krok by však byl pro příznivce Brexitu nepřijatelný zvláště proto, že by se pak od Velké Británie očekávalo přijetí volnosti pohybu po svém území.

Lídr labouristů, Jeremy Corbyn riskoval rozkol ve své straně kvůli pozměňujícímu návrhu, který spočívá právě v tom, že by Spojené království zůstalo součástí EHP. Straníci totiž podle dostupných informací dostali doporučení zdržet se hlasování o návrhu ve Sněmovně Lordů.

Lord z Labouristické strany Waheed Alli se k tomu vyjádřil pro deník The Observer: „Je to absolutní zbabělost. Nikdo se přece nestává politikem, aby se zdržoval hlasování. Pokud stojíte vždy uprostřed cesty, někdo vás z ní nakonec smete.“