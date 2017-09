Mayová chce po brexitu přechodné období. Dva roky by ještě platila unijní pravidla

FLORENCIE Britská premiérka Theresa Mayová v pátek uvedla, že po odchodu Británie z Evropské unie v březnu 2019 by mělo existovat zhruba dvouleté přechodné období, aby se Londýn i Brusel přizpůsobily novým pravidlům. Během této lhůty by Spojené království a členské země měly vzájemně přístup na své trhy a nadále by platila unijní pravidla, navrhla Mayová v projevu ve Florencii.

Dané období podle ní prospěje občanům i podnikatelům. „Během přechodného období budou lidé nadále moci přicházet a pracovat v Británii. Bude ale existovat registrační systém jako nezbytná příprava nového režimu,“ řekla Mayová.

Podle ní má Británie začlenit dohodu o brexitu plně do britského práva a zajistit, že britské soudy budou moci na ni přímo odkazovat. Zdůraznila, že práva občanů EU v Británii budou po odchodu ze společenství plně zaručena.

Během období vyhrazeného pro zavádění nových pravidel by Británie nadále plnila vůči EU svoje finanční závazky, jejichž výši ale premiérka neudala. Brusel požaduje zaplacení celkové částky ve výši 60 až 100 miliard (1,6 až 2,6 bilionu eur), což Londýn jednoznačně odmítá.

Britská premiérka řekla, že během členství v EU se Británie ve společenství nikdy „necítila jako doma“. „A zřejmě kvůli naší historii a zeměpisu se nám Evropská unie nikdy nezdála jako nedílná součást naší národní historie tak, jak tomu je mnohde jinde v Evropě,“ prohlásila.

Mayová podotkla, že rozsáhlé sdílení svrchovanosti, které je „rozhodujícím znakem Evropské unie, umožňuje bezprecedentně hlubokou spolupráci. Ta přináší výhody, ale také znamená, že když jsou země v menšině, musejí někdy přijímat rozhodnutí, která nechtějí, a to dokonce i ta, která ovlivňují domácí záležitosti.“ „Směřujeme k novému a kritickému období v historii vztahů Spojeného království s Evropskou unií. Britové se rozhodli opustit EU a stát se globálním volně obchodujícím národem, schopným mapovat vlastní cestu ve světě,“ řekla také Mayová.

Premiérka také upozornila, že Británie je nadále odhodlána bránit a prosazovat s EU společné hodnoty. „Naše odhodlání bránit stabilitu, bezpečnost a prosperitu našich evropských sousedů a přátel trvá,“ sdělila. Jako dva příklady, které se dají řešit jen v partnerství s EU, označila masové přistěhovalectví a terorismus.