Výsledky referenda o EU platí i přes skandál kolem Cambridge Analytica, tvrdí Mayová

LONDÝN Britská premiérka Theresa Mayová ve středu v parlamentu řekla, že výsledky předloňského referenda o odchodu země z EU platí nehledě na obvinění, podle nějž měla kampaň za brexit Vote Leave výhodu v podobě neoprávněného přístupu k datům o milionech uživatelů sociálních sítí.

Analytik Christopher Wylie, jenž odhalil praktiky zneužívání osobních dat uživatelů sociální sítě Facebook, v úterý řekl, že ve vítězství Vote Leave sehrála významnou roli kanadská společnost AggregateIQ. Poukázal přitom na údajnou spolupráci této firmy se společností Cambridge Analytica, která se dostala k údajům o 50 milionech uživatelů sociální sítě.



Firma AggregateIQ minulý týden ale agentuře Reuters sdělila, že nikdy nebyla a není součástí Cambridge Analytiky, ani s ní smluvně nespolupracovala.

Britští opoziční poslanci ve středu poukazovali na to, že hlavní osobností kampaně Vote Leave byl současný ministr zahraničí Boris Johnson, a údajný sběr dat označili za „nemorální“. Mayová na to řekla, že obvinění vznesené v souvislosti s Vote Leave „bylo popřeno“ a že nesouhlasí s tím, že by výsledky referenda měly být označeny za neplatné.