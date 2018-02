Meghan Markleová, budoucí manželka prince Harryho, mění zkostnatělé tradice královské rodiny

LONDÝN/PRAHA Meghan Markleová, snoubenka prince Harryho, chce přednést po svatbě vlastní projev, což je novinkou pro britskou královskou rodinu. Meghan se netají tím, že se snaží o uvolňování starých struktur. Šestatřicetiletá herečka toho za svůj život stihla opravdu mnoho. Hrála v seriálu Kravaťáci a také působila jako ambasadorka OSN v problematice práv žen.

Meghan Markleová, nastávající manželka britského prince Harryho chce po svatbě, která se bude konat 19. května tohoto roku, přednést vlastní řeč. Žádná nevěsta, která se přivdala do královské rodiny, nikdy řeč nepronášela. Podle britského deníku The Telegraph tak herečka nabourává zkostnatělé struktury královské rodiny.

Deník The Times uvedl, že proslov přednášel vždy manžel a otec nevěsty. „Meghan není nováčkem v nabourávání královských tradic, ale lidé ji za to mají rádi,“ mínil list, který rovněž informoval o tom, že Markleová chce ve své řeči poděkovat svému manželovi a všem, kteří ji podporovali.

Budoucí členka královské rodiny ovšem u některých Britů vzbuzuje pochyby. Stane se nejspíš prvním americkým občanem nesoucím královský titul. Navíc Markleová už je rozvedená a na rozvedené ženy se anglická společnost nekouká s velkým pochopením.

Její budoucí manžel princ Harry ale podle agentury DPA prodělal také mnoho změn. Především změnil svůj vzhled. Dříve na sebe „večírkový princ“ upozorňoval skandály, dnes podporuje válečné veterány, děti infikované virem HIV a duševně nemocné.

Oficiálně se pár objevil na veřejnosti v září minulého roku. Chodí spolu ale už od roku 2016. Seznámili se údajně přes společné přátele v Londýně. Harry je pátý v pořadí v následnictví, takže pravděpodobnost, že by usedl na britský trůn, je velice malá.

Jde proti proudu

Markleová se už od mala zajímala o společenské problémy. Jako jedenáctiletá psala dopis právničkám zabývajícími se právy žen, které upozornila na reklamu, jež se týkala prostředku na nádobí. Slogan reklamy zněl: „ Ženy bojují každý den s mastným nádobím.“ Kvůli jejímu dopisu se nastartovaná kampaň stáhla. Dalším z jejích zájmů bylo herectví, které spolu s mezinárodními vztahy úspěšně vystudovala.

Ve svých dvaceti letech byla na stáži na americké ambasádě v Buenos Aires. „Nikdy jsem nechtěla být pouze paničkou, ale ženou, která tvrdě pracuje,“ napsala na svém blogu The Thig, který zrušila po zásnubách. Na svém blogu také psala, že zkušenost na ambasádě ji inspirovala při ztvárnění její největší role Rachel v seriálu Kravaťáci.

Markleová se v posledních týdnech snaží zapadnout do britské královské rodiny, ale zároveň zmodernizovat některé zastaralé zvyky. Britští novináři si všimli změny jejího stylu oblékání, když přesedlala na klasické uměřené oblékání. Svatební obřad by se měl konat v kapli St. George ve Windsoru a měla by jej zaplatit královská rodina. Markleová plánuje přijmout britské občanství.