Měl jsem před očima obrázek gigantické exploze, komentoval Musk start nejsilnější rakety světa

Mys Canaveral Z floridského Mysu Canaveral v úterý úspěšně odstartovala k prvnímu testovacímu letu těžká raketa společnosti SpaceX Falcon Heavy, nejsilnější raketový nosič současnosti. Soukromá americká společnost vizionáře Elona Muska chce raketu v budoucnu využívat k letům na Měsíc a Mars. Dva stupně, které se po startu oddělily od rakety bezpečně přistály, třetí místo přistání minul a zřítil se do Atlantského oceánu.

Raketu Falcon Heavy chce SpaceX v budoucnu využívat k letům na Měsíc a Mars. Těžká raketa vznikla rozšířením menší nosné rakety Falcon 9 o dva pomocné vzletové raketové stupně. Falcon 9 je v prvním stupni vybaven devíti motory, Falcon Heavy jich má trojnásobek.

V nákladovém prostoru měl Falcon Heavy elektromobil Tesla Roadster, který má obíhat po dráze kolem Slunce.



Po startu se od rakety oddělily tři první stupně. Dva pomocné, které byly už jednou použity, bezpečně přistály zhruba po osmi minutách v areálu Mysu Canaveral.



Podle plánu se nejdříve od nosiče oddělily pomocné vzletové stupně, takzvané boostery, které takřka současně dosedly na přistávací plochu ve vesmírném středisku na Floridě. O něco později se odpojil i první stupeň centrální části, který měl přistát na plošině v Atlantiku. Podle Muska ale při návratu tohoto stupně došlo palivo, které bylo nezbytné pro zpomalení a řízené dosednutí. Dodal, že stupeň narazil na hladinu oceánu zhruba sto metrů od plošiny rychlostí asi 500 kilometrů v hodině.



Dvě z devíti motorových trysek spolu s několika částmi raketového stupně byly při nárazu vymrštěny na palubu plošiny. „Vypadá to, že to bude pozoruhodná nahrávka, pokud tedy kamery rovněž nevybuchly,“ dodal Musk k neúspěšnému přistání. Stav obou boosterů je naopak podle Muska v pořádku, takže by mohly být znovu použity.

Musk před startem opakovaně varoval, že testovací let se nemusí podařit. Také tehdy řekl, že úspěchem by bylo i to, kdyby Falcon Heavy vybuchl dostatečně vysoko, aby nezničil startovací plochu.



„Měl jsem před očima obrázek gigantické exploze na startovací ploše,“ popsal Musk své pocity před nakonec úspěšným startem rakety. „Naštěstí se to ale nestalo,“ řekl. „Bláznivé věci se stávají skutečností,“ dodal vizionář.

Raketa Falcon Heavy otevírá cestu k letům na Měsíc a k dalším expedicím v hlubokém vesmíru. SpaceX ale tento nosič k takovýmto pilotovaným misím využívat zřejmě nebude, Musk totiž na tiskové konferenci prohlásil, že společnost chce nyní vynaložit všechno úsilí k dokončení vývoje zcela nové opětovně využitelné rakety BFR, která má být schopná vynést na nízkou oběžnou dráhu kolem Země až 150 tun nákladu. Pro srovnání, Falcon Heavy na stejnou orbitu může vynést zhruba 64 tun a legendární americký Saturn V, který stále drží prvenství nejsilnější rakety historie, až 140 tun.