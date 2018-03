Vydání Nikulina podle člena Státní dumy ochladí česko-ruské vztahy

MOSKVA Vydání ruského občana Jevgenije Nikulina Českou republikou do Spojených států má za cíl ochladit česko-ruské vztahy. Agentuře RIA Novosti to řekl místopředseda jednoho z výborů ruského parlamentu Viktor Vodolackij. Člen Státní dumy také poznamenal, že Česká republika měla o chystané deportaci Rusko informovat.

„Vydání našeho občana do Spojených států je činem zaměřeným na další zhoršení vztahů mezi našimi zeměmi. Kvůli Američanům přijali (Češi) samozřejmě takové opatření, které podle mezinárodního práva lze považovat za nepřátelské vůči našim občanům a naší zemi,“ prohlásil Vodolackij, který vede výbor pro SNS, euroasijskou integraci a záležitosti Rusů v zahraničí.



„V každém případě by mělo české ministerstvo zahraničí o této skutečnosti informovat ruskou stranu, ruské velvyslanectví,“ dodal.

Česko vydalo Nikulina v noci na pátek do USA, které ho viní z hackerských útoků. Za ně může být potrestán 30 lety vězení. Rusko samo usilovalo o to, aby mu Praha Nikulina vydala.

Média v USA spekulují, zda má Nikulin pomoci Muellerovu šetření

Americká média spekulují, zda se Rus nějak zapojí do vyšetřování ruského ovlivňování amerických voleb. Podle zpravodajské agentury McClatchyDC by Nikulinovo vydání mohlo být v této záležitosti průlomové, protože americké orgány by mohly výměnou za dohodu o případném trestu získat informace o kybernetických útocích řízených z Ruska.



McClatchy cituje v této souvislosti bývalého žalobce v kauze Watergate Nicka Akermana, podle něhož o možné důležitosti Nikulina pro americké vyšetřování svědčí zejména to, jak důrazně Rusové bojovali o Nikulinovo vydání do vlasti. „Proč by se starali o nějakého podřadného hackera?... Skutečnost, že Rusové tak tvrdě bojovali, člověka nutí se ptát. Určitě bych čekal, že Muellerův tým s ním bude chtít mluvit,“ uvedl Akerman.

Tým zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera rozplétá kauzu kolem údajného ruského vlivu na prezidentské volby v USA v roce 2016. Mueller se ve svém pátrání zaměřil i na okolí prezidenta Donalda Trumpa, včetně vedení jeho volebního štábu.