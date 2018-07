Merkelová: Ani na vrcholu migračního sporu jsem neuvažovala o rezignaci

BERLÍN Ani na vrcholu vládního sporu o migraci nemyslela Angela Merkelová na to, že by rezignovala na funkci německé kancléřky. Řekla to v pátek na letní tiskové konferenci v Berlíně. Uvedla také, že šlo o zásadní spor, který bylo nutné vyřešit. Politici by si podle ní ale měli dávat větší pozor na jazyk, který při podobných střetech užívají.

Merkelová a její Křesťanskodemokratická unie (CDU) vedly v červnu několikatýdenní spor s ministrem vnitra Horstem Seehoferem a jeho Křesťanskosociální unií (CSU) o vracení běženců z německých hranic. Konflikt určitou dobu ohrožoval existenci celé vlády, než se ho začátkem července podařilo urovnat.



Na to, jestli během napjatých týdnů uvažovala o rezignaci, v pátek Merkelová našla jasnou odpověď. „Ne, ne,“ řekla novinářům čtyřiašedesátiletá politička, kterou podle pozorovatelů podobné vypjaté momenty nabíjejí.

Šéfka německé vlády také zdůraznila, že spor byl zásadního charakteru a bylo nutné ho vyřešit, i když to zabralo určitý čas. Zároveň vyjádřila pochopení pro to, že v důsledku část veřejnosti ztratila ve vládu důvěru. Chce ji znovu obnovit prací v příštích měsících.

Kancléřka se vyslovila také pro to, aby byli politici opatrnější, pokud jde o jazyk, jaký používají. Eroze jazyka by podle ní mohla mít dopad na politickou kulturu.