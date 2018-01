Merkelová bude rakouskou vládu sledovat podrobněji než dosud

BERLÍN Německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) bude rakouskou vládu, v níž jsou i pravicově populističtí Svobodní, sledovat podrobněji než dosud. Řekla to dnes na tiskové konferenci v Berlíně po jednání s novým rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Zároveň poznamenala, že rakouský kabinet bude hodnotit podle jeho výsledků.

„Chci jasně říci, že budeme novou rakouskou vládu - a to jsem řekla i novému kancléři - měřit podle jejích činů. To je to, co se počítá,“ řekla Merkelová. To, co zatím slyšela o plánech Vídně v evropské politice, ji naplňuje nadějí, že bude možné pokračovat v úzké spolupráci. „Vše ostatní sledujeme, i já osobně, skutečně o něco více, než bychom to dělali jindy,“ připustila.



Několika dotazům na svého kontroverzního koaličního partnera čelil také rakouský kancléř a šéf lidovců Kurz. „Máme v Rakousku silnou demokracii. Měli jsem svobodné a spravedlivé volby, a ty přinesly jasný výsledek,“ poznamenal k hlasování, jež vyhrála jeho strana před sociálními demokraty a Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ), která posílila.

„Kdo se podívá na program rakouské vlády, tak uvidí, že to je proevropský program,“ poznamenal Kurz. Řekl také, že bude rád, když rakouský kabinet složený z lidovců a Svobodných budou ostatní hodnotit podle jeho činů.

Účast politiků Svobodných, jejichž někteří členové na sebe upozornili antisemitskými výroky, ve vládě budí kontroverze už od prosincového vzniku nového kabinetu. Izrael v prosinci oznámil, že nebude navazovat kontakty s ministry za FPÖ. K bojkotu těchto ministrů před koncem roku vyzvala také skupina osobností. Minulý týden v sobotu proti účasti Svobodných na vládě v rakouské metropoli protestovaly desetitisíce lidí.