Merkelová odmítá vracení migrantů od hranic, na řešení migrace dostala čas do konce měsíce

Spor o migranty mezi Merkelovou a Seehoferem trvá již tři roky 10. září 2015 - Během návštěvy přijímacího střediska pro žadatele o azyl v berlínské čtvrti Špandava vítali Merkelovou migranti potleskem a dělali si s ní selfie. 9. října 2015 - Tehdejší bavorský premiér Seehofer pohrozil Merkelové, že jeho spolková země podá na Berlín žalobu u ústavního soudu, aby si vynutila větší aktivitu německé vlády při řešení uprchlické krize. 23. října 2015 - Vládní koalice se dohodla na zřízení tranzitních zón na hranicích, ze kterých by žadatelé o azyl bez naděje na úspěch mohli být rovnou posíláni zpět do vlasti. 5. listopadu 2015 - Projekt tranzitních zón, kritizovaných opozicí, nakonec nahradila registrační střediska, na jejichž zřízení se dohodla vláda. 20. listopadu 2015 - Na konferenci CSU v Mnichově Seehofer oponoval Merkelové ve věci azylové politiky její vlády přímo na jevišti, což řada členů CDU kritizovala. 31. prosince 2015 - Během silvestrovských oslav v Kolíně nad Rýnem skupinky mužů arabského a severoafrického původu obkličovaly ženy, sexuálně je napadaly a okrádaly. V menší míře se podobné incidenty staly i v dalších městech. 3. ledna 2016 - Seehofer v reakci na incidenty poprvé vyslovil požadavek konkrétní horní hranice přijímání uprchlíků, kterou stanovil na 200.000 lidí ročně. Merkelová to zásadně odmítla. 9. února 2016 - Seehofer nazval stav, kdy byly na podzim 2015 otevřeny hranice pro uprchlíky, "vládou bezpráví." 4.-5. listopadu 2016 - Merkelová se poprvé nezúčastnila sjezdu strany CSU. Dalšího sjezdu v následujícím roce se už účastnila. 20. listopadu 2016 - Merkelová oznámila úmysl počtvrté kandidovat na německou kancléřku, Seehofer ji posléze podpořil. 24. listopadu 2016 - Seehofer prohlásil, že CSU nepůjde po volbách v září 2017 do vlády, pokud se neshodne na hranici pro přijímání uprchlíků. 3. července 2017 - Požadavek CSU na horní hranici přijímaných migrantů se ve společném programu CDU/CSU neobjevil, Seehofer ale řekl, že jeho strana tento požadavek zapracuje do vlastního programu pro Bavorsko. 8. října 2017 - Vládní strany CDU a CSU se dohodly na stanovení horní hranice pro přijímání uprchlíků na 200.000 ročně. Dohoda ale nepoužívala výraz "horní hranice". 12. března 2018 - Zástupci konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) podepsali koaliční smlouvu, téměř šest měsíců po parlamentních volbách. Seehofer se stal ministrem vnitra, zodpovědným mimo jiné za migraci. 15. března 2018 - Seehofer prohlásil, že "islám k Německu nepatří, země je formována křesťanstvím". Merkelová se od jeho výroku distancovala. 11. června 2018 - Kvůli neshodám s Merkelovou odložil Seehofer představení svého "migračního plánu", tedy vracení běženců, kteří už byli registrováni v jiném státu EU, ve Švýcarsku nebo v Norsku. Německé právo s takovým postupem počítá, ale odporoval by evropským předpisům, a proto se proti němu staví i Merkelová, která požaduje celoevropská řešení. 14. června 2018 - Seehofer pohrozil Merkelové i jednostrannými kroky - rozhodnutí vracet běžence přímo z hranic prý učiní sám bez ohledu na názor kancléřky. To by ve spolkové republice nemělo obdobu. Seehofera podporuje jeho CSU, zatímco Merkelovou její CDU, hovoří se o vážné vládní krizi. 17. června 2018 - Seehofer podle listu Welt am Sonntag kolegům z CSU řekl, že s Merkelovou nemůže dál pracovat. 18. června 2018 - CSU chce dát podle informací agentury DPA Merkelové čas do konce června, aby našla shodu o migraci s dalšími státy Evropské unie - Merkelová řekla, že jednostranné kroky v oblasti migrace by mohly vést k dominovému efektu a negativnímu dopadu na EU. Bude jednat s dalšími státy.