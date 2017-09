Merkelovou čekají složitá jednání, server Lidovky.cz prozkoumal Zemanovy cesty

PRAHA Angelu Merkelovou čeká po nedělních volbách start složitých vyjednávání o budoucí německé vládě. Server Lidovky.cz detailně zmapoval krajské výjezdy Miloše Zemana. A vláda bude jednat o rozpočtu.

Strana CDU-CSU Angely Merkelové vyhrála německé volby. Jenže volební výsledek byl slabší, než by dlouholetá německá kancléřka potřebovala, navíc její současný vládní partner, sociálnědemokratická strana (SPD) také ztratila a oznámila, že odchází do opozice. Merkelová tak bude muset začít vyjednávat o koalici se Zelenými a liberály (FDP), tedy o koalici, jíž se přezdívá Jamajka (kvůli barvám jednotlivých partají). Merkelová to nebude mít jednoduché, Zelení i liberálové už si začínají diktovat podmínky. Sledujte vývoj po celý den na serveru Lidovky.cz.

Na serveru Lidovky.cz také vychází unikátní projekt „Zemák 2.0“, v němž redaktoři důkladně zmapovali všechny cesty prezidenta Miloše Zemana do krajů. Zjistili, kde byl a diskutoval s občany nejčastěji, kde naopak nebyl, jakým místům se obloukem vyhnul a kam vždy mířil před volbami, aby pomohl svým známým ze strany SPO. Redaktoři zároveň popsali tři pilíře, na nich Zeman vybudoval svůj osobitý styl komunikace s voliči.

Sejde se vláda premiéra Bohuslava Sobotky a bude mít dosti práce. Především bude řešit státní rozpočet na příští rok, zvýšení důchodů či nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Na konci minulého týdne vyhrožovali taxikáři, že uspořádají pomalé jízdy Prahou v koloně na protest proti společnosti Uber. Stane se tak již dnes, kdy hlavní město tradičně svírají ranní zácpy v dopravě? Situaci budeme sledovat.

Pražský dopravní podnik uzavře kvůli rekonstrukci výstup ze stanice metra B Anděl směrem ke stejnojmenné křižovatce. Uzavírka jedné z nejfrekventovanějších stanic pražského metra potrvá devět měsíců.



Na podporu svých požadavků se shromáždí už v sedm ráno zástupci akademických obcí českých vysokých škol, kteří opětovně vyzývají vládu, aby v souladu s vlastním usnesením navýšila výdaje určené pro financování vysokých škol.

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek přijme ministra zahraničních věcí a záležitostí Commonwealthu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Borise Johnsona. Tématem bude odchod Británie z Evropské unie a aktuální geopolitické otázky.