Meruňkové knedlíky ve skořicové strouhance jsou adeptem na hit sezóny

Říká se, že úspěch meruňkových knedlíků je zakletý v jejich náplni, tedy ve správně vyzrálých meruňkách. Ať už budou z Litoměřicka, z jižní Moravy nebo z rakouského Wachau, vždy především půjde o ně.

Na knedlíky by totiž měly být správně vyzrálé, voňavé a sladké. A kdo má meruňky, má i ty zaručeně chutné meruňkové knedlíky. Pak už stačí jen rozhodnout z jakého těsta budou a čím je dochutíme.



Jaké zvolit těsto?

Z tvarohového, kynutého, bramborového, krupicového, žemlového nebo odpalovaného těsta budou mít knedlíky vždy úspěch. Při volbě se spíše rozhodujeme sentimentálně, většinou jsme silně ovlivněni vzpomínkami z dětství tím, jak knedlíky připravovala maminka nebo babička. Podle druhu těsta volíme i tu správnou třešničku na dortu, tedy posyp anebo zdobení. Oboje nakonec většinou prozradí původ receptu.

Rakousko-uherské dědictví nám přineslo ovocné knedlíky

I když se vedou neustálé diskuse o tom, kdo meruňkové, švestkové a všechny ty jiné ovocné knedlíky vymyslel a komu vlastně náleží prvenství, nakonec se vždy dojde k závěru, že Rakousko- Uhersko stojí za většinou receptů, ovšem se silným vlivem regionálních kuchyní celé monarchie. S úsměvem se někdy přiznává, že vídeňská kuchyně je vlastně tím nejlepším z Čech, Moravy a Maďarska. Spousta českých a moravských kuchařek a hospodyněk zavítala do Vídně, aby tu studovaly nebo se vyučily řemeslu, a tak se dostávaly do centra monarchie recepty a pokrmy české, převážně jednoduché a zdravé regionální kuchyně. Naše knedlíky mezi ně určitě patří, můžeme na ně být hrdí! Sladké jsou jejich variantou. Meruňkové knedlíky podávané v Rakousku dokládají i názvem Marillen (meruňky) vzájemné propojení na poli kulinářském.



Tvaroh, smetana nebo sladká strouhanka na posyp

Meruňkové knedlíky obalené ve sladké strouhance spíše patří k rakouské kuchyni, protože u nás se většinou zdobí tvrdým tvarohem nebo smetanou, dostala jsem i několik ohlasů, že právě takové se vařívaly na Moravě. Ať už jsou vzájemné vlivy jakékoliv, meruňkové knedlíky z tvarohové těsta se skořicovou strouhankou jsou absolutním hitem právě probíhajícího léta. Jde o snadný a rychlý recept, skořicová strouhanka politá rozpuštěným máslem je stejnou lahůdkou jako posyp z tvrdého tvarohu anebo smetana. Tak si pochutnejte!



Meruňkové knedlíky z tvarorového těsta se skořicovou strouhankou

Pro 8 porcí, celkem asi 16 ks knedlíků

Na těsto:

500 g tučného tvarohu



120 g másla



2 vejce



300 g polohrubé mouky + na zpracování knedlíků



80 g jemné dětské krupičky



špetka soli



Na skořicovou strouhanku:

200 g světlé kvalitní strouhanky



100 g pískového cukru, může být i světlejší třtinový



30 g másla



1 lžíce mleté skořice



moučkový cukr na posyp



rozpuštěné máslo na pokapání



asi 1,5 kg zralých meruněk



Nejdříve si do vysokého hrnce postavíme vodu na vaření knedlíků, mírně ji osolíme a přivedeme k varu. Připravíme do kuchyňského robotu změklé máslo a vyšleháme ho do pěny. Postupně přidáme tvaroh a vejce a stále šleháme. Postupně začneme přidávat krupičku, mouku, špetku soli a vše spojíme v hladké těsto. Těsto přendáme na kuchyňskou plochu posypanou moukou a případně ještě přidáme mouku, pokud se nám zdá, že těsto je přiliš řídké, což závisí na kvalitě a druhu tvarohu. Zpracujeme v bochánek, rozpůlíme nožem a vyválíme do tvaru válečku. Rozdělíme na 8 dílů, mírně rozprostřeme a začneme plnit meruňkami a meruňku celou zabalíme. Pokud jsou meruňky málo sladké, vyjmeme pecku a vložíme kostku cukru. Zpracujeme druhou polovinu těsta stejným postupem. Knedlíky opatrně vložíme do vařící vody ve dvou várkách a vaříme celkem 8-10 minut podle velikosti knedlíků, v polovině varu knedlíky opatrně otočíme.

Mezitím si připravíme na pánev máslo, rozpustíme ho a vložíme strouhanku. Za stálého míchání jen lehce osmažíme, nesmí úplně ztmavnout a přidáme cukr, skořici a vše promícháme. Sejmeme z plotny a dáme stranou.

Uvařené knedlíky opatrně vyndáme děrovanou naběračkou, okapeme a vložíme na velký talíř. Postupně knedlíky obalíme v ochucené teplé strouhance a servírujeme ještě polité rozpuštěným máslem a případně jen lehce posypeme moučkovým cukrem.