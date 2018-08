Město Bochum dostalo pokutu kvůli deportovanému bodyguardovi Usamy bin Ládina

Gelsenkirchen (Německo) Soud v západoněmeckém Gelsenkirchenu uložil pokutu 10 tisíc eur (asi 260 tisíc Kč) městu Bochum za to, že nedopravilo z Tuniska zpět do Německa Samiho A. Ten byl vyhoštěn minulý měsíc, ale podle soudu byla deportace protiprávní. Agentura DPA v pátek s odvoláním na tuniské úřady rovněž uvedla, že dvaačtyřicetiletý Sami A. nemůže opustit Tunisko, protože tam je proti němu vedeno vyšetřování.

Sami A., který byl v letech 1999 a 2000 bodyguardem teroristického vůdce Usámy bin Ládina, byl deportován do Tuniska 13. července. Krátce předtím soud rozhodl, že zatím vydán být nemůže, protože mu ve vlasti může hrozit mučení. Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) se ale rozhodnutí soudu dozvěděl až v okamžiku, kdy byl Tunisan v letadle.



Soud následně konstatoval, že deportace Samiho A. byla „hrubě protiprávní“, že při ní byly porušeny základní právní principy a že musí být zrušena. Podle verdiktu soudu měl být Tunisan bezodkladně přepraven zpět do spolkové republiky.

Tunisan ale svou vlast nemůže opustit, protože mu tamní úřady zabavily pas. Po příletu do země ho zadržely a po 15 dnech propustily z vazby. Stále ho ale vyšetřují kvůli podezření, že získal teroristický výcvik v Afghánistánu a že by zapojen do radikálních aktivit v Německu.

Bývalý bin Ládinův bodyguard žil v Německu s rodinou několik let a podle deníku Bild dostával od státu pro sebe a rodinu podporu měsíčně v přepočtu 30.000 Kč. Zatčen byl na policejní stanici, kam se přišel pravidelně hlásit. Úřad pro uprchlíky totiž zrušil své dřívější rozhodnutí, které vyhoštění Tunisana znemožňovalo kvůli obavám z mučení v jeho zemi.

Případ Samiho A. vyvolal v Německu debatu o těžkostech, na které německé úřady narážejí při pokusech vrátit neúspěšné žadatele do země původu. Podle posledních údajů je v zemi nyní kolem 65.000 lidí, kteří by měli být deportováni, ale kvůli problémům s chybějícími dokumenty nebo nedostatečné spolupráci zemí původu deportováni být nemohou.