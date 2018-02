Metropole výbušnin. Odminovat Mosul potrvá nejméně deset let, tvrdí OSN

ŽENEVA/PRAHA Nevybuchlé nálože v iráckém Mosulu mohou ohrožovat tamní obyvatele více než deset let. Představují tak mimo jiné nebezpečí pro asi milion civilistů, kteří se chtějí vrátit domů. Ve středu to řekl expert OSN na likvidaci min Pehr Lodhammar. Dříve druhé největší irácké město Mosul bylo loni v létě osvobozeno od Islámského státu (IS), který ho tři roky okupoval.

Ve válkou zničeném městě je stále 11 milionů tun sutin, pod kterými se nachází asi dvě třetiny z dosud nevybuchlých náloží, uvedl Lodhammar. „Podle našich odhadů bude odminování západního Mosulu trvat více než deset let,“ dodal s tím, že likvidace náloží bude náročná také kvůli komplikované infrastruktuře města.



Loni organizace OSN pro odminování v Iráku zlikvidovala asi 45 000 náloží a 750 podomácku vyrobených bomb. Pouze v západním Mosulu bylo zničeno asi 25 000 výbušnin. Fallúdžu a Sindžár rovněž čeká odminování.

Minulý týden experti OSN objevili továrnu IS na výrobu improvizovaných výbušnin. Kromě šrapnelu, munice a ručních granátů v ní bylo asi 250 000 elektronických součástek.

„ Vypadalo to jako by se obchodem s elektronikou prohnalo tornádo,“ uvedl Lodhammar. Odminovat západomosulskou nemocnici, která sloužila jako centrála IS, bylo naprosto zásadní pro obnovu města.

Výbušniny z hnojiv, hliníku nebo dieselu

Pouze v této lokalitě bylo odstraněno 2500 výbušných zařízení, včetně sebevražedných pásů, dělostřeleckých granátů a improvizovaných výbušnin, řekl Lodhammar. Experti na místě objevili také dokumenty o vlastnictví nemovitostí, což by mělo jejich majitelům usnadnit jednání s úřady.

Většina improvizovaných výbušnin byla vyrobena z volně dostupných materiálů, tedy průmyslových hnojiv, hliníkového prášku a dieselu. Napojeny byly často na spínače světla či dveře od lednice. Některá zařízení byla komplexní a měla infračervené senzory.

„Podomácku vyrobené výbušniny nejsou ničím novým. Co je nové, je jejich komplexnost a počet. IS tyto výbušniny vyráběl na průmyslové úrovni,“ uzavřel Lodhammar. Islámský stát se zmocnil Mosulu v roce 2014 a označil ho za hlavní město svého chalífátu v Iráku. Z rukou radikálů město s podporou USA dobyla irácká armáda loni v červenci.