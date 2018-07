Mexiko počítá hlasy ze ‚supervoleb‘ a vědci spustí nejdražší laser v Česku

Mexičané by dnes měli znát výsledky největších voleb v historii země, v Dolních Břežanech vědci spustí laser Lucifer, který stál víc než miliardu korun, a začíná Wimbledon s hojným českým zastoupením.

Největší mexické volby. Mexičané v nedělních volbách, které jsou označovány za největší v historii co do počtu funkcí, o nichž se rozhoduje, vybírali stovky starostů, rozhodovali o složení obou komor parlamentu i o tom, kde bude budoucím prezidentem. Favoritem na hlavu státu byl bývalý starosta metropole Mexika Andrés Manuel López Obrador. Zvítězil-li by právě on, bude po desetiletích prvním levicovým prezidentem 124milionové země. Slibuje, že politiku a obchod země očistí od narůstajícího násilí, nekontrolované korupce a politických skandálů. Jeho kritici varují, že jím plánované státní zásahy do hospodářství by mohly zemi uvrhnout o desetiletí zpět. Označují jej také za populistu, který nenabízí konkrétní řešení. Předběžné výsledky měly být známy kolem první hodiny ranní (SELČ).

Vypálení z Lucifera. Ve 13 hodin bude v centru HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy slavnostně uveden do provozu superlaser L3 přezdívaný Lucifer, který byl vyvinut ve spolupráci s americkou národní laboratoří Lawrence Livermore National Laboratory. Jde o nejdražší laserový systém, který je v centru instalován - cena přesáhla miliardu korun. Prvnímu výstřelu by měl být přítomný i premiér Andrej Babiš, ministr školství Robert Plaga či americký velvyslanec v ČR Stephen King.

Bavorsko otevírá pohraniční centrálu. Největší německá spolková země Bavorsko, která sousedí s Českem a Rakouskem, dnes dopoledne slavnostně otevře v Pasově centrálu své vlastní pohraniční policie. Na ceremonii promluví bavorský premiér Markus Söder. Bavorská policie bude působit vedle spolkové policie, která je za ochranu hranic primárně zodpovědná.

Wimbledon a české naděje. Začíná nejstarší a nejslavnější tenisový turnaj na světě Wimbledon. Hned první den turnaje se dostane na kurt sedm Češek - Kateřina Siniaková, Tereza Smitková, sestry Plíškovy, Barbora Štefková, Lucie Šafářová a Barbora Strýcová. S puncem hráčky s nejvíce tituly a vyhranými zápasy vstoupí letos do Wimbledonu i tenistka Petra Kvitová, která před rokem a půl málem přišla při přepadení o prsty na ruce. Nyní opět patří mezi favoritky na titul.

Ruská osmifinále. I dnes v Rusku pokračuje mistrovství světa ve fotbale. Osmifinálová utkání čekají Brazílii s Mexikem a Belgii s Japonskem.

Debaty ve Varech. Filmový festival v Karlových Varech je v plném proudu. Vpodvečer se v hotelu Thermal setkají zástupci Státního fondu kinematografie s regionálními filmovými kancelářemi. Večer pak čeká návštěvníky panelová diskuse o možnostech česko-izraelské koprodukce.

Soud s Češkou. V pákistánském Islámábádu dnes měl pokračovat soud s Češkou, která byla letos v lednu zadržena v zemi s devíti kilogramy heroinu. Na programu mají být další výslechy svědků.

Nezapomeňte na daně. Dnešek je posledním dnem pro podání daňových přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2017. Týká se těch poplatníků, kterým přiznání předkládá daňový poradce, případně je jim lhůta prodloužena ze zákona.

Umělá inteligence na ISS. Na Mezinárodní vesmírné stanici by měla ve 13 hodin (SELČ) přistát nákladní loď Dragon společnosti SpaceX se zásobami, vědeckými přístroji, materiálem pro experimenty a s dalším nákladem, včetně prvního robota s umělou inteligencí, který je zároveň naprogramovaný pro pobyt ve vesmíru.