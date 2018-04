Mezi Čechy vyhoštěnými z Ruska v kauze Skripal jsou dva vojáci

Odveta za vyhoštění trojice ruských diplomatů by Česko nemusela bolet tak, jak „štípne“ jiné státy. Moskva sice vypověděla stejný počet lidí z české ambasády, podle informací LN je ale její krok spíše zdviženým prstem, než skutečnou ranou. V této diplomatické hře má totiž Praha v ruce kartu, která jí dává výhodu proti mocnému východnímu protihráči.

Jak LN zjistily, z tří vyhoštěných Čechů jsou dva vojáci a jeden níže postavený diplomatický pracovník. Do vyšších pater ambasády v Moskvě tak Kreml ukazovák nenamířil. Jejich místa navíc nebyla zrušena, což znamená, že je Češi budou moci relativně rychle doplnit novými lidmi.



Důvod opatrnější reakce Rusů je nasnadě. Hned deseti jejich diplomatům totiž končí akreditace nutná pro práci v Česku. Moskva přitom potřebuje souhlas Prahy k tomu, aby její lidé mohli ve středu Evropy zůstat.

Vzájemné vypovídání diplomatů souvisí s otravou bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii.

Ambasádu v Moskvě dočasně vede chargé d’affaires Petr Kroužek. Budoucí velvyslanec Vítězslav Pivoňka zatím čeká na vízum. Špičky české diplomacie odhadují, že by se funkce mohl ujmout v polovině dubna. Současná mezinárodní přestřelka kvůli vraždě dvojitého agenta Sergeje Skripala sice by sice mohla proces zadrhnout, zdroje LN se však domnívají, že to nakonec tak velký problém nebude.



Skripal je bývalý ruský dvojitý agent pracující pro ruské a britské tajné služby během 90. let 20. století a začátkem 21. století. V prosinci 2004 byl zatčen ruskou Federální službou bezpečnosti (FSB) a následně odsouzen a uvězněn za velezradu. V roce 2010 se usadil ve Spojeném království díky proběhlé výměně agentů mezi Ruskem a Spojeným královstvím.

Čtvrtého března 2018 byli Skripal a jeho dcera Julia, která za ním přijela na návštěvu, nalezeni v Salisbury otráveni nervovým jedem. Devátého března 2018 byli oba v kritickém stavu v okresní nemocnici v Salisbury. Britskými orgány je událost vyšetřována jako pokus o vraždu. Skripala měl otrávit jeden z nervově paralytických jedů ze skupiny Novičok, který je označován jako A234.

Podle prohlášení nemocnice v Salisbury, ve které jsou obě oběti útoku hospitalizovány, ze dne 29. března 2018 se Julija Skripalová již nenachází v kritickém stavu ohrožení života a její zdravotní stav se rychle zlepšuje, zatímco její otec je stále v kritickém stavu.

Vyhoštění čeští diplomaté mají z Ruska odletět do čtvrtka. To tři vypovězení Rusové už jsou doma. Týdeník Respekt napsal, že všichni pracovali pro ruské tajné služby: dva pro zahraniční rozvědku a jeden pro vojenské zpravodajství, známé pod zkratkou GRU. Na ambasádě působili pod diplomatickým krytím. „Na výběru této trojice do skupiny pro vyhoštění se shodly všechny tři české tajné služby,“ uvedl Respekt.