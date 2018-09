Mezi českými extremisty. Kdo jsou lidé, kteří v Dubí obdivovali Kotlebu a napadli novináře?

PRAHA Nejen zdvihání pravice na pozadí tvrdě rasistické akce v Dubí je nyní předmětem šetření policie. Dosud byla obviněna šestice osob známých na scéně příznivců extremistické DSSS. Mezi nimi jsou i dva muži, kteří napadli fotografa Parlamentních listů. Server Lidovky.cz zjistil, kdo patří k dalším účastníkům akce, kteří se netají myšlenkami typickými pro extrémní pravici.

Protestní akce v Dubí přilákala beze sporu vůbec nejvíc příznivců DSSS (Dělnická strana sociální spravedlnosti) za poslední dobu. Zatímco třeba na akci Prague Pride podporující LGBT komunitu v polovině srpna dorazila zhruba desítka radikálních sympatizantů či přímo členů strany Tomáše Vandase, kauza z koupaliště v Dubí přiměla přes stovku lidí k podpoře protestní akce „proti černému rasismu“.

Písně Landy i Ortela

V davu se objevili i lidé provolávající hesla jako „Negři, táhněte“ nebo „Černý špíny kazí rasu“. Vulgární nadávky z kategorie nepublikovatelných slov, které zaznívaly do rytmu starších písní od Daniela Landy nebo Tomáše Ortela, nebyly nijak zvlášť výjimečné.

Kdo jsou vlastně zástupci extremistické scény? Jaké jsou jejich hlavní myšlenky, kterými se prezentují na veřejnosti? Server Lidovky.cz zjistil identitu většiny účastníků a analyzoval jejich prezentaci na internetu. Jejich jména kromě politicky aktivních lidí nezveřejňuje.

Pokud se člověk ocitne ve skupině příznivců DSSS, nemůže si nevšimnout společného znaku. Kromě nenávisti ve tváři při pokřikování hesel o „černých špínách“ či o Romech a Židech, kteří dle jejich vyjádření „patří do plynu“, je zřejmě společnou vášní tetování se známou symbolikou. Nápis A.C.A.B (z anglického „All Cops Are Bastards“, tedy „Všichni policajti jsou parchanti“) jako by byl minimem z požadavků pro přijetí do takové party.

Podstatnou část účastníků demonstrace v Dubí tvořil motorkářský gang White Rider White Power z Chomutova, který přijel na akci krátce před jejím začátkem. A to za výrazného entrée díky motorům jejich strojů. „Kérky“ neodmyslitelně patří k milovníkům dvoukolových strojů, jsou typické pro členy této subkultury, symbolika některých z nich má ovšem poněkud vážnější význam než zbylá tetování.

Jeden z členů má na hřbetu ruky kromě jiného vytetovanou vlajku Konfederace, další zase nosí hrdě na holé hlavě vytetovanou pistoli.



Ostatní členové motorkářského spolku se nebrání ani vyobrazení symbolu až příliš podobnému, ne-li totožnému, říšské orlici nesoucí v drápech hákový kříž. Jen s tím rozdílem, že hákový kříž chybí. Někteří z nich se pyšní navíc symbolem „1 %“, což je dle odbornice na tetování Aleny Lochmannové znakem extremistů z motorkářských gangů vycházející z americké tradice.

Tetování jako pomyslný alarm

Jde o takzvané statusové a varovné tetování. „Většinou tím lidé chtějí dát najevo svou výlučnost a říkají tím, ať si lidé dají pozor, s kým se baví,“ vysvětlila Lochmannová na základě četných rozhovorů s potetovanými lidmi, kteří byli odsouzení.

Jednotným úborem spolku White Rider pak jakoby bylo černé tričko s nápisem „White Power“ pod koženou vestou, na níž často nechybí pod říšskou orlicí číslovka 14 odkazující se na heslo Davida Lanea coby někdejšího člena organizace The Order. To obsahuje čtrnáct slov: „We must secure the existence of our people and a future for White Children“ (v překladu „Musíme zajistit existenci našeho lidu a budoucnost pro bílé dětí.“ – pozn. red.). Součástí jejich oděvu je často také znak protiislámských iniciativ s přeškrtnutou mešitou.

Osmičlenná skupina má podle fotek z Facebooku zřejmě velkou náklonnost k Tomáši Ortelovi, bývalému členovi dnes již neexistující neonacistické hudební skupiny Conflict 88 (číslovka odkazuje na nacistický pozdrav Heil Hitler – pozn.red.) a nynějšímu frontmanovi kapely Ortel. Na sociálních sítích se chlubí společnými fotkami či čerstvě zakoupenými lístky na koncert skupiny.



„Jsme parta chlapů, co jsou nalazeni na stejné frekvenci a mají rádi moto, trike atd. s vůní benzínu. Jako u každého, to začalo stejně. V dětství jawa, Pionýr vše co jezdilo. Postupem času chcete jezdit společně, scházet se, vyprávět zážitky a tak to začalo. Vytvořilo se označení klubu (oficiálně schválené) a než se scházet v hospodách, řešil se clubhaus,“ píší sami o svém spolku na webových stránkách whiterider.cz.



Ačkoli se na stránkách či sociálních sítích prezentují jako spolek přátel se společným zájmem o motorky s touhou pomáhat hendikepovaným, na akci v Dubí je spojovala více než láska k naleštěným vozidlům či charitativní potřeba. Dva z nich strhli fotografa Parlamentních listů na zem a několikrát jej udeřili nejen do obličeje, protože se jim údajně nelíbilo, že zaznamenává jejich protest.



O konfliktu na koupališti v Dubí: Konflikt podle informací z dalších médií zažehla roztržka mezi dvěma matkami na koupališti. Mladá fronta Dnes napsala, že si v malém brouzdališti hrála skupina dětí a najednou se ozval křik. Romské dítě údajně stáhlo pod vodu jiné. Žena, která to viděla, se k nim vrhla, ačkoliv nebyla matkou ani jednoho z nich. Do toho se však údajně zapojila romská žena, která se na ženu vrhla, jak napsal deník s odkazem na svědky. „Napadené ženy se zastal mladý muž, který následně čelil útokům skupiny osob a ránu inkasoval i od obviněné,“ cituje pak list policejní mluvčí Ludmilu Světlákovou. Podle Mladé fronty Dnes zbila mladíka na koupališti skupina Romů.

Z vulgárních vyjádření na místě, které zaznamenala reportérka serveru Lidovky.cz na kameru, bylo nicméně více než patrné, že jim vadí pouhá přítomnost reportéra, který dlouhodobě monitoruje jejich aktivity na různých akcích. A nejen jeho. Slovně útočili i na reportérku. „Jestli mě někde zveřejníš, najdu si tě,“ bylo minimem z verbálních výhrůžek.

Jméno Víta Hassana s nejrůznějšími narážkami zmiňovali mnozí z nich ještě před příchodem samotného fotoreportéra před městský úřad, kde se demonstrace konala. Nejprve jej napadali slovně, pak vyhrožovali fyzickým násilím. V momentě, kdy začal utíkat pryč, se za ním rozběhli a začali mu po strhnutí na zem rvát aparát z ruky.

Policie, pro připomenutí, vzápětí kvůli násilí spáchaném na fotografovi Parlamentních listů Vítovi Hassanovi obvinila dva lidi ze zvlášť závažného zločinu loupeže. Další čtveřice osob čelí obvinění z přečinu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. „Ti měli mít na sobě oblečení nebo tetování se symbolikou, která je v rozporu s legislativou,“ sdělila mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Protestní akce se zúčastnila i další početná skupina, která rozhodně na poli extremistických spolků neplatí za nováčky. Jde o skupinu, která sympatizuje s DSSS. Předsedu Tomáše Vandase pak obdivuje jakožto hlavního „mluvčího“ jejich myšlenkového hnutí. Jistým vzorem je pro ně i Marian Kotleba ze Slovenska coby zástupce tamní extremistické sféry.

Přátelé Mariana Kotleby

Důvodem, proč přijeli do Dubí nedaleko Ústí nad Labem zarytí členové a příznivci DSSS z Prahy nebo Prostějova či Znojma mohla být právě předem slibovaná účast slovenského „spojence“ Mariana Kotleby.

Na „přátelství“ mezi Kotlebovci a DSSS ostatně upozornili už i odborníci na extremismus z ministerstva vnitra ve své poslední čtvrtletní zprávě. Před dvěma roky napřímo označil prezident republiky Miloš Zeman oba čelní představitele stran, tedy Kotlebu a Vandase, za neonacisty.

Předseda DSSS nicméně takové označení v rozhovoru pro Lidovky.cz z minulého týdne odmítl. Stejně tak se ohradil proti nálepce „extremistů“. Redaktorku pak na základě dalších dotazů a předchozích zpráv o události v Dubí osočil z údajné snahy „zničit“ jeho stranu.

Ačkoli shromáždění bylo samotnými členy partaje označováno jako protest „proti násilí, rasismu a zvýhodňování nepřizpůsobivých“, první dva body jaksi nebyly naplněny. Během demonstrace došlo ke slovnímu i fyzickému napadení fotografa i novinářky serveru Lidovky.cz.

„Je potřeba se ozvat. Nemůžeme mlčet. Musíme reagovat na věci, které do naší společnosti nepatří,“ uvedl Vandas před svými příznivci na shromáždění. Kotleba pak jeho projev doplnil mimo jiné i o tvrzení, že „dnes je Dubí nejbezpečnějším místem v České republice“.

Známé tváře z Prague Pride

Těmto slovům mohutně tleskali samotní členové strany i její příznivci. Mezi nimi nechyběly postavy známé třeba už ze srpnového protestu DSSS na akci Prague Pride za práva LGBT komunity.

Jednou z výrazných postav je například žena s iniciály R.F., která se „proslavila“ záběry, jak za zpěvu písně Mešita skupiny Ortel zvedá pravou ruku, což lze v kontextu jejích minulých i aktuálních vyjádření jen těžko považovat za jiné gesto než hajlování. Reportérka serveru Lidovky.cz ji přesně v tento moment zachytila na videozáznamu (viz video výše - pozn. red.).

Příznivkyně DSSS s iniciálami R.F.

Už během cesty na demonstraci pronášela rasistická hesla. Žena s iniciálami R. F., která na podzim loňského roku při sněmovních volbách kandidovala za Rozumné, se navíc opakovaně na sociálních sítích vyjadřovala o Adolfu Hitlerovi zodpovědném za hrůzy minulého století. U příležitosti připomínky výročí okupace se dokonce nechala vyfotit u sloganu „Hitlere, vzbuď se, Brežněv tě překonal“. Sama pak ke snímkům na sociální síť napsala: „Hitlere, vzbuď se, s Evropou je zle“.

Podle policejního mluvčí Daniela Vítka policie nicméně už prošetřuje jednání „jedné z účastnic“ demonstrace v Dubí. „Zrovna jsem z vašich stránek předával videozáznam kriminalistům. Budou se tím zabývat a vyhodnocovat, zda nedošlo ke spáchání protiprávního jednání,“ řekl jíž dříve pro zpravodajský server Romea.cz mluvčí Vítek.

‚Chybí tu vůdce,’ napsala

Aktivní příznivkyně Vandasovy strany je poměrně hodně aktivní na sociálních sítích, kvůli citátům jako je například tento: „Chybí tu vůdce, co by dal Evropu do pořádku, že rozpínavost gayů, cikánu a negrů je neúnosná.“ Facebook už v minulosti její účet zablokoval. Na nově založeném účtu se pak mimo jiné chlubí fotkou s Tomášem Ortelem a pravidelně sdílí články s charakterem hoaxů. Profilovou fotkou má pak „ozdobenou“ vlajkou Konfederace.

Dalším účastníkem akce v Dubí, který vystupoval z pozice pořadatele, je muž s iniciálami P. B. Bývalý kandidát Dělnické strany sociální spravedlnosti v minulosti vkládal do poštovních schránek předvolební letáky se slogany typu: „Dost bylo zvýhodňování cikánů“ či „Stop cikánskému teroru“. Součástí letáku bylo rovněž vyobrazení ovcí, z nichž ty bílé vykopávají ovci černou. Na trest, který byl dle něj údajně v podobě obecně prospěšných prací, je hrdý, jak sám napsal na sociální síť.

Mezi hlavní „protagonisty“ akce patřila také žena s iniciálami V. T., která se na internetu pravidelně prezentuje skrze hesla „Defend Europe“ (Braňte Evropu - pozn. red.) či „White Wolf“ (Bílý vlk - poz. red.). Je také autorkou citátu: „Muslimáci zasraný, twl, vždyť to je jejich náplň života,zabíjet, vraždit. Ale, já,když napíšu,že se tyhle zm*di mají střílet,tak jsem rasista? Tahle svoloč si nic jiného nezaslouží,ku*va,to jim chcete číst pohádky a myslet si, že, když tam dobro zvítězí nad zlem,že se změní?!!! Ne,ne,ne,kurňa,oni se nikdy nezmění,tak už to pochopte,a otevřete oči!!!!“ (Citovaný text nebyl redakčně upraven – pozn. red.).



V davu na akci v Dubí se objevila také skupina politicky aktivních členů strany. Jde například o kandidátku za DSSS do pražských voleb Nelu Veselou a dále zástupce celorepublikového sněmu DSSS Petra Günthera či Alenu Poláčkovou. Ti se pohybovali především mezi ostatními účastníky akce, slova na pódiu se neujali.

Veselá je členkou strany teprve tři měsíce. O svém politickém angažmá je nicméně naplno přesvědčená. „Miluji tuto zemi, toto město a chci abychom zde jako právoplatní občané mohli fungovat v klidu, bezpečí a harmonii. Myslím, že už jen to, že jsem si vybrala stranu, která není zrovna jedna z nejoblíbenějších a nejsilnějších je dostatečným důkazem, že to nedělám pro slávu a peníze, ale pro své přesvědčení a víru v to, že mohu něco změnit,“ napsala na svou facebookovou stránku v rozhovoru o kandidatuře.

Na facebookovém profilu s přezdívkou před více než rokem publikovala fotografie z návštěvy koncentračního tábora s vyjádřením úcty vůči obětem. V polovině srpna nicméně cestovala na demonstraci po boku přátel, kteří křičeli hesla jako „Židi patří do plynu“. Snímky z návštěva Polska už nicméně nelze dohledat.

Podle odborníka na extremismus Miroslava Mareše je tradiční neonacistická scéna v Česku v současnosti slabá, i když v posledních měsících se opět částečně aktivizovala. „Jedná se o několik desítek, možná stovek jedinců bez většího propojení se zbytkem společnosti. Silný voličský potenciál má politický směr, který je nazýván (byť ne zcela přesně) pravicovým populismem. Ten přebral tradičním pravicovým extremistům témata i voliče, až na výjimky s nimi ale nemá propojení,“ komentuje scénu.



Na Slovensku je podle něj naopak silná Kotlebova LSNS, která se hlásí k odkazu Slovenského státu z let 1939-1945 a má vazby do neonacistického subkulturního prostředí. „Je třeba zmínit, že vůči DSSS i LSNS se ostře negativně vymezil i prezident Zeman,“ doplnil Mareš.