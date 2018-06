Mezi domorodce i v okolí Thermalu. Kde si užít karlovarský noční život?

KARLOVY VARY Karlovarští domorodci se celý rok těší, až na začátku července dorazí známá tisícihlavá banda kolem filmového festivalu. Na více než týden totiž dokáže rozproudit noční život v poměrně ospalém lázeňském městečku do nebývalých obrátek.

A všichni stálí návštěvníci festivalu už to ví, stejně jako domorodci. V Karlových Varech se vyplatí i v noci zůstat v okolí Thermalu a příliš neexperimentovat. Odvážlivcům, kteří by se za dlouhých nocí chtěli setkat s domorodci, přesto nabízíme několik možností.

Tanec v Pekle i Barracudě

Již mnoho let je největší jistotou festivalového nočního života pro vyznavače osmdesátkových diskoték Klub Peklo v Thermalu. A osmdesátky nezmiňujeme proto, že by se v Pekle holdovalo jen songům z tehdejších hitparád, lze tu prostě najít osmdesátkový design téměř v původní podobě, což už se zdaleka nedá říct o zbytku hotelu. Ovšem i tady už čas stačil někdejší kouzlo poněkud smazat a nejmodernější osvětlovací i zvuková technika vše rázně dokončuje. V Pekle se tradičně schází od devíti večer až do rána k tanci „zlatá mládež“ všeho věku, sociálních skupin a mísení s domorodci je nadmíru očekávatelné.

Ještě větší šance potkat místní obyvatelstvo je v místním baru zvaném Barracuda. Pro (ne)znalce místních poměrů i pro pamětníky je možná návštěva i historicky cennou. V Jaltské ulici totiž před Barracudou býval druhý nejstarší rockový klub v České republice. Propaganda ale skončila na nezájmu publika už před dost dlouhou dobou, vystřídal ji hned vedle Barracudy Papas Premium Music Club a předtím cosi s názvem FooPaa. Dýdžejové Janeer, Bořek, Džusy a Andrew Cuberten se každopádně budou v Barracudě snažit každou festivalovou noc přilákat tanečníky i na místní drinky a točené pivo za 50 korun.

A pokud někdo chce zažít opravdu autentický karlovarský noční život, musí vyrazit poněkud dál z lázeňského centra. Největší místní diskotéku s honosným názvem Brooklyn Music Club lze objevit na ulici Závodu míru v místní čtvrti zvané Stará Role. Od Thermalu pěšky daleko, noční busy jezdí hodně zřídka, takže je nejlépe si dopředu zjistit ceny místních taxikářů. A věřte, že se docela dost liší. Zážitek čekejte dvoupatrový, otevřeno je od deváté večerní do rána. Na festival tu nechystají žádné zvláštní akce, prostě autenticita se vším všudy, co byste od podobné diskotéky v menším městě mohli očekávat. Na nejmenované sociální síti se klub prezentuje takto: Čekuj, jaké bomby se pro Tebe chystají v dalších měsících a hlavně… dojdi tam!



Pro netanečníky může být ovšem zajímavý také průzkum vcelku obskurního prostoru s názvem Foggy Bar, kde je v nabídce hlavně shisha a lounge. Podnik lze s trochou štěstí najít v Bělehradské ulici, zavírají tam oficiálně ve tři ráno, otevírají ve dvě odpoledne. Na pivo se tam rozhodně nechodí, lahvové tam stojí padesát korun.

Pro starší, movitější a vůbec všemožně pokročilé

Vyznavačům sofistikovanější zábavy a majitelům zlatých bankovních karet můžeme doporučit hned několik možností, kde si autenticky vyzkoušet život „lázeňského šviháka“.

Prvním takovým místem, kde má poklidný a ryze lázeňský noční život nejdelší tradici je rozhodně Music Bar Kakadu. V Národním domě na třídě Svobody je vyhrazený nočním lázeňským schůzkám už odedávna. Po rozsáhlé a v mnoha směrech vydařené rekonstrukci objektu, kde se v místním varieté kdysi odehrávaly i slavné kouzelnické přehlídky Magiáles Šari-Vary, se už sice nedají vidět ekvilibristické kousky známých magiků, v noci se tam ale podobná atmosféra vrací za zvuků místních jazzmanů a okouzlujících zpěvaček s hřívou vlasů barvy mědi. Helmer i Fellner, kteří Národní dům pro místní spolek ostrostřelců postavili, by se tu určitě dobře bavili. Speciální festivalový program je nachystán, otevřeno bude minimálně do tří hodin do rána.

Hlouběji se spojit s klientelou největšího lázeňského domu v Karlových Varech lze v tamním Clubu Imperial. I tam je samozřejmostí taneční parket a zvuk převážně jazzové hudby. Anglický styl klubu v sanatoriu, kde ponejvíce zní ruský jazyk, je zaručen. Hned první festivalový večer tu ale lze zastihnout hvězdy tuzemské scény – saxofonistu Františka Kopa a pianistu Petra Maláska. Začínají hrát ale už v půl deváté.

V lázeňských domech a hotelech lze podobných klubů najít víc, zaručena je vždy poměrně poklidná atmosféra a tomu odpovídající ceny vysoce konzumovatelných drinků.