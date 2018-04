Festivalová revoluce: Colours of Ostrava nepovolí vnášet do areálu mobilní telefony

Phone Free Festival v praxi Co čeká návštěvníky Colours of Ostrava - před vstupem bude zřízena úschovna mobilních telefonů o rozměrech cca 80 metrů na délku a 4 metry na výšku, kde obsluha nejen bude přijímat a vydávat přístroje, ale také přijímat příchozí hovory a jejich obsah přenášet na velkoplošné obrazovky u pódií, popř. na požádání tlumočit u pultu v této úschovně. Rozměry úschovny vycházejí z přesného propočtu festivalové produkce - pro domlouvání mezi známými, přáteli či členy rodin bude využito ocelových konstrukcí v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Na speciálně k tomu určených místech bude možné klepat na ocelové konstrukce, popř. volat do ocelových trubek a tím se mezi sebou domlouvat - do konstrukce vstupní brány bude zabudován obrovský skener citlivý na mobilní telefony, který bude ochranné službě ukazovat, pokud by se někdo z návštěvníků pokusil pronést svůj mobilní telefon - festivalovou mobilní aplikaci bude možné vytisknout u vstupních bran na cca desítce připravených tiskáren, popř. doporučujeme si její obsah vytisknout doma před festivalem - samozřejmostí budou telefonní budky určené ke spojení s vnějším světem a také zavedení pořadníku na telefonní hovory - v rámci festivalu bude na několika místech pomocí vyškoleného personálu zajištěno tzv. off-line vyhledávání informací, dopravních spojení, otevřených restaurací ve městě apod.