‚Michal měl dar, i mě hodně ovlivnil.‘ S dýdžejem Sedloněm o české scéně i zesnulém DJ Loutkovi

PRAHA V neděli zasáhla českou hudební scénu zpráva o smrti Michala Maudra, známého pod pseudonymem DJ Loutka, který si vzal život. Podobně ikonický status má na české scéně i dýdžej Josef Sedloň. „Uměl výborně pracovat s davem. Jeho party byly díky tomu v devadesátých letech nezapomenutelné. Sám jsem tam chodil, hodně mě to ovlivnilo,“ zhodnotil Maudrův přínos Sedloň v rozhovoru pro server Lidovky.cz o vývoji české scény od devadesátých let minulého století.

Lidovky.cz Michal Maudr byl u začátků taneční hudební scény po sametové revoluci. Dá se jeho přínos nějak popsat?

Byl to nepochybně výrazný DJ. Jeden z prvních, který se u nás snažil o house holandského typu a vůbec evropského střihu. Jezdili sem i díky němu kamarádi dýdžejové z Belgie, Holandska i Anglie, tenkrát se scházeli na místě, které se myslím jmenovalo U Melouna na Starém městě. Zásadní pak bylo založení agentury Roxydust, kterou Michal zakládal se zpěvákem Petrem Hoškem a promotérem Jaroslavem Krampolem. Ti s námi pak dělali všechny ty taneční akce a party, které se třeba v Anglii rozjížděly už koncem osmdesátých let.

Josef Sedloň Narodil se 6.prosince 1969

Od roku 1983 se začal zajímat o alternativní hudební scénu První vystoupení si odbyl v roce 1991 na Strahově v klubu 007 Jedna z nejvýraznějších postav české dýdžejské scény Průkopník taneční elektronické muziky v devadesátých letech Momentálně má pravidelné pořady na stanici Radio 1, od roku 2005 spolupracuje s Palácem Akropolis Je jedním ze zakladatelů festivalu Spectaculare a promotérské agentury Lighthouse Josef Sedloň

Lidovky.cz Co se vám ke jménu DJ Loutka vybaví?

Do teď si pamatuji jeho sety, které byly velmi osobité. Vůbec se nebál mixovat docela různorodé věci, občas tam hodil tvrdší skladbu, jindy zase hrál nějakou víc vokální skladbu, takže byl stylově docela rozkročený. Ale vždycky to byly věci hodně taneční, s důrazem na melodii. Takže ho hodně milovaly holky, no a když tancují ty, tak chlapi automaticky taky. Ta hudba je prostě taneční, groovy, sexy. To ten Michal měl v sobě. Třeba i přesto, že jeho mixy nebyly tak precizní, jako u jiných lidí. On měl přednost jinde – uměl výborně pracovat s davem. Jeho party byly díky tomu v devadesátých letech nezapomenutelné. Sám jsem tam chodil, hodně mě to ovlivnilo.

Lidovky.cz Navazují na vaši generaci mladší dýdžejové? Nebo už jsou příliš ovlivnění zahraničím?

Je to přirozený proces, ale myslím, že oba přístupy fungují. Myslím, že někde v podvědomí ta scéna zůstává, pokud byli někdy na nějaké party v mládí, tak je to určitě nějak zasáhlo. V současné době internetu je to navíc někde úplně jinde. V devadesátkách lidi museli prostě přijít a tu muziku si poslechnout, nebyla tak lehce k dispozici. V novém miléniu se věci hodně změnily. Hodně se rozmohl styl drum and bass, původně tu bylo spíš techno a house. My jsme zase v naší agentuře Lighthouse tlačili spíš breakbeat, ten se ale tak masivně nechytl. Drum and bass se ale rozjel a dneska tu máme největší festival věnovaný tomuto stylu.

Lidovky.cz Jak se od devadesátých let do dneška proměnila dýdžejská scéna?

Tak předně my jsme začínali všichni hrát z vinylových desek. Na těch tehdy vycházela ta nejlepší muzika. Já to cítím tak, že okolo roku 2005 přišel zlom a digitalizace převládla, pronikla na internet, kde se začaly objevovat jednotlivé tracky. Rozdíl mezi deskou za tři sta padesát korun a trackem za dvacku už byl moc velký. Většina dýdžejů pak přešla na digitál, desky začaly mizet a sehnat nějaký track na desce už třeba ani nešlo, i když jste ho chtěl hrát. Tak jste radši zašel na internet a měl ho ještě ten den. Jinak byste ho museli hledat, objednávat a pak se modlit, jestli vůbec přijde. A ještě jste do toho dali hromadu peněz.

Lidovky.cz Jak se to promítlo do samotné taneční muziky?

Samozřejmě tím ta hudba trochu degradovala. Začala se objevovat spousta špatné muziky, zároveň ale hodně té dobré. Člověk se v tom už musí lépe orientovat. Druhá věc pak je, že spousta dýdžejů začala hrát prostě proto, aby začala hrát. Hrají přes mašinky, které jim srovnají beat a nemají ten správný cit pro mixování. Prosadilo se ale i hodně dobrých dýdžejů, kteří ani nebyli známí tady u nás, protože už hráli v zahraničí. Michal si v zahraničí zahrál taky, ale za hvězdu venku určitě nebyl. Bylo to dané tím, že se mu příliš nepodařilo prosadit se jako producent, i když to zkoušel. Pořád byl lepší jako DJ. Měl dar přijít před lidi a cítit, co je baví, a udělat skvělou party. Byl hodně citlivý člověk, dokázal to z lidí vnímat. Poslední roky jsem sledoval, že začal hrát tvrdší muziku, jeho sety už mě nebavily tak jako tenkrát. Ale každý se vyvíjí, nikdo nechce hrát to samé celý život.

Lidovky.cz Často popisujete vaší scénu v devadesátých letech jako komunitu srdcařů. Zůstaly ještě takové ostrůvky lidí, pro které to není jen komerce?

Určitě. Nechci, aby to vyznělo tak, že to už úplně vymizelo. Ta scéna se posunula, komercionalizace přišla v poslední dekádě, ale v poslední době se dobrá muzika zase vrací, vrací se underground. S tím se ale dalo počítat, že tu nebudou jen ty, s prominutím, „nablblé“ mega party, že tu budou skupiny lidí, kteří si pojedou to svoje, ať je to techno, ambient nebo psytrance a budou organizovat svoje vymazlené akce. A to je skvělé, nemám o scénu v tomhle směru obavy.

Lidovky.cz Z pohledu veřejnosti bývá taneční scéna občas vnímaná jako subkultura, kde si účastníci party vezmou nějakou drogu a chtějí se vyřádit. Nastal v tomhle nějaký posun?

Určitě. Zdravý styl pronikl do všeho. Zároveň ale cítím, že se to navzájem nevylučuje. Každý má svou osobní svobodu, touhu poznat v životě něco nového, od toho ten život je. Samozřejmě když se člověk někde „zaběhne“ na droze, to je špatné, to nikomu nepřeju. Zároveň ale žít život nějakého úředníka, který se maximálně někde „zlíská“ alkoholem, to mi přijde horší. Drogy tady byly vždycky, indiáni je používali duchovně, což je podle mě nejlepší varianta, možností je dneska taky dost. Dnešní doba tomu nahrává, aby se člověk svobodně vyvíjel. Soudit jiné je trochu slepé, ať se každý podívá na to, jestli je šťastný, to je to podstatné.

Lidovky.cz Vídáte tyhle „typické úředníky“ na akcích? Mají tendenci ze svých životů utíkat?

Určitě ano, chtějí zažít něco jiného, ale také chtějí být in. Důležité ale je, aby na ty akce chodili kvůli muzice, já tam taky nechodím jen kvůli lidem. Jsou nadšení lidé, kteří jezdí za muzikou po celých Čechách. Takže hudba je, věřím, hodně silný element i po duchovní stránce. Pro mě pořád platí: „Řekni mi co posloucháš a já ti řeknu, jaký jsi.“

Lidovky.cz Vaše generace začínala na vinylech. Jaký pocit ve vás vyvolává pohled na DJ, který hraje z laptopu?

Nechci ho soudit. Pro mě je důležitá energie, kterou ta muzika má, a když ji má, tak ten DJ nemusí ani mixovat. Vnímám to už hodně osobně. Existuje i hudba, která mi dělá fyzicky i psychicky špatně. Přeji takovému člověku, ať se dál vzdělává, když to totiž pak mixujete sám, stává se z toho alchymie.

Lidovky.cz Je dnes snazší se jako DJ uživit?

To nevím. Řekl bych spíš, že ne. Dýdžejů je čím dál víc, kamarádi si dělají po klubech dýdžeje mezi sebou místo toho, aby někoho platili. To už musíte skutečně udělat track, překročit tu hranici mezi dýdžejem a producentem. A jakmile k tomu dojde, tak nějaký váš hit vám otevře dveře do zahraničí, do rádií a tak dále.

Lidovky.cz Mladá generace je o více než dvacet let mladší. Vidíte mezi nimi někoho, kdo jednou odejde s podobným statutem legendy jako Michal Maudr?

Předně si nepřeji, aby odcházeli jako Michal. Když si někdo sáhne na život, je to vždy smutné, život nám byl dán. Mladé talenty tady ale určitě jsou, cítím, že jsou tu lidi, kteří se určitě dostanou do zahraničí. Hranice se mažou, spousta našich producentů už je v zahraničí a my o tom ani nevíme. Nikdy jsme neměli žádnou mega komerční star, to asi ne. Ale nějaké undergroundové hvězdy určitě přijdou. Třeba takový Floex už jednou takovou je.