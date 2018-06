'Migranti nebudou a bude příjemně.' Pražským primátorem za SPD chce být bývalý šéf zednářů

PRAHA Přes čtvrt roku zbývá do říjnových komunálních voleb. Strany postupně odhalují lídry svých kandidátek. Sledovaný bude zejména boj o post pražského primátora. SPD Tomia Okamury vsadilo na energetika Hynka Berana, mimo jiné někdejšího velmistra českých svobodných zednářů.

Hynek Beran (*1961) Vystudoval Elekrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Od mládí se aktivně věnuje českým duchovním směrům. V roce 1992 vstoupil do zednářské lóže, v letech 2007 až 2010 byl velmistrem českých zednářů. V roce 2008 se zasloužil o sjednocení dvou největších českých zednářských organizací. V roce 2017 byl z řádu svobodných zednářů vyloučen. Důvodem mělo být poškozování dobrého jména zednářů na veřejnosti a vynášení obsahu zednářských jednání. Hynek nařčení odmítá. Mimo jiné se věnuje problematice technických a ekonomických vztahů energetiky a modelování vlivu tržních deformací a jejich rizik. Působil jako tajemník nezávislé energetické komise při Úřadu vlády ČR. Momentálně pracuje na částečný úvazek v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT. V podzimních komunálních volbách kandiduje za SPD na post pražské primátora.

Kandidaturu mu prý nabídl samotný šéf SPD Tomio Okamura. Beran jej roky zná, radil mu s programem a s hnutím delší dobu spolupracuje. „Je Pražák křtěný Vltavou, SPD v něm nabízí věrohodného a důvěryhodného kandidáta, je to akademik a vědecký pracovník,“ tvrdí o něm Okamura.

Beran neváhal. Metropole mu není lhostejná, a tak nabídku přijal. „Magistrát vidím jako možnost, jak uplatnit svou odbornost a udělat pro své město i něco v oblasti, v níž působím,“ říká energetik.

Praha je podle jeho slov krásné, atraktivní město, ovšem s řadou nedostatků. Dlouhodobě není spokojený s dopravní situací, zejména pak s nesjednocením parkovacích zón, či s urbanistickými řešeními.

„Mám obavu, že se rozevírají nůžky mezi bohatou výstavbu, která je pro horních deset tisíc, a ‚obyčejnými‘ lidmi, kteří mnohdy nedosáhnou ani na startovací byty v panelovém domě,“ domnívá se Beran. Rád by proto prosazoval stavbu stovek bytů na městských pozemcích ročně.

Jako samozřejmost pak vnímá zajištění bezpečnosti pro obyvatele. „Programové priority SPD, že tu budeme žít bez migrantů a s prevencí kriminality, mi přijdou jako přirozené. Ve skutečnosti jsem v Praze zatím nepotkal nikoho, kdo by tu o migranty stál. Stavím program na tom, že tu nebudou a bude to příjemné, pohodlné město.“

Beran věří, že ve volbách není bez šance. Doufá, že přinejmenším zkopíruje republikový výsledek SPD z podzimních parlamentních voleb. Nemyslí si ani, že by mu mohla uškodit skutečnost, že byl v minulosti dlouholetým členem české zednářské organizace. Mezi lety 2007 až 2010 ji dokonce vedl. Na tuto - pro veřejnost tajemnou a neznámou – organizaci je mezi lidmi nahlíženo s opatrností až skrze prsty.



„Pokud by mi to mělo škodit, tak by si lidé měli ošklivit i obrazy Alfonse Muchy anebo se obloukem vyhýbat Komenského památníku v Naardenu či bojkotovat Mozartovy opery,“ říká kandidát na primátora s tím, že zednáři byly dříve i osobnosti, na něž je v dnešní době nahlíženo s úctou. Třeba politici Edvard Beneš, Jan Masaryk nebo spisovatel Viktor Dyk.

„Hledání něčeho hlubšího“

Co si vůbec pod pojmem svobodný zednář představit? Předně jde o utajené uskupení lidí, kteří mají určitou představu o ovlivňování společnosti.



„Zednáři jsou členové elitní diskrétní společnosti, která je založena na osvícenské víře v pokrok a která v sobě skloubí určitý zážitek, poznání, dobrodružství a charitativní práci,“ přiblížila nedávno serveru Lidovky.cz Jana Čechurová z Ústavu českých dějin na Filozofické fakultě UK, která o fungování českých svobodných zednářů v minulém století napsala knihu.

Zednářská symbolika.

Beran v rozhovoru, jenž poskytl Lidovým novinám před deseti lety, zmínil, že zednářství pro něj osobně představuje určitou aplikovanou spiritualitu, která je produktem naší společnosti. „Důležité je pro mě povznesení, hledání něčeho hlubšího, bratrství,“ uvedl s tím, že zednář by měl být slušný člověk.



V současné době členem zednářské organizace již není. V roce 2017 byl vedením vyloučen kvůli údajnému vynášení obsahu ze zednářských jednání a poškozování dobrého jména hnutí. Vyloučení ovšem předcházel více než rok trvající názorový spor. Podle Hynka Berana tak aktuálně prý ani nehrozí, že by se do organizace vrátil. V případě, že by byl zvolen pražským primátorem, už vůbec ne.

O nejvyšší post na magistrátu hlavního města se utká třeba s europoslancem a předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem, poslancem Patrikem Nacherem (ANO), právničkou Hanou Marvanovou (STAN), náměstkem ministryně obrany Jakubem Landovským (ČSSD) či odborníkem na zdravotnictví Zdeňkem Hřibem (Piráti). Nynější primátorka Adriana Krnáčová (ANO) pozici obhajovat nebude.