Jsou jako slimáci, opřel se do migrantů šéf ČSSD v Brně. Starosta se ho zastal

BRNO Šéf jedné z místních organizací ČSSD v Brně a současně místostarosta brněnské městské části Bohunice se v radničním měsíčníku opřel do imigrantů. V jednom z hlavních textů úvodní stránky uprchlíky přirovnal ke slimákům, jejichž invazi se musíme bránit. Starosta Bohunic se kolegy zastal, jeho slovník však zkritizoval. Je to už druhý incident tohoto typu v ČSSD, jeden z jejích ministerských náměstků pro změnu psal o Romech jako o medúzách.

„Nenechme se ošálit vzdáleností, ze které přichází, ať je Španělsko, Itálie či ostatní jižní státy. Pro slimáky je to v podstatě výzva, kterou mají v sobě zakódovanou a kterou musí splnit. Musí se přece dostat do té země zaslíbené, kde je dostatek potravy a kde se bude přiživovat na práci ostatních,“ píše Hrdlička, jinak předseda ČSSD v Bohunicích, v říjnovém vydání zpravodaje Naše Bohunice v textu, jenž nazval Pozor na slimáky (článek najdete zde).

Metafory o slimácích se v souvislosti s migranty drží v průběhu celého textu. Podle něj uprchlíci stejně jako slimáci po sobě nechávají stopy, již budou následovat další přistěhovalci. „Proto říkám, připravme se na tuto invazi, protože jen ti, co budou připraveni, budou schopni tuto invazi odrazit a ochránit to, co zde staletí budujeme,“ končí svůj text apelem ke čtenářům.

Hrdlička prý ve svém článku vycházel z přesvědčení, že Evropa skutečně čelí uprchlické invazi. Navzdory metafoře o slimácích ve vyjádření pro Lidovky.cz popírá, že by o imigrantech uvažoval jinak než jako o lidech. „Nicméně jsou to lidé jiné kultury zvyklostí, ale také náboženství. Denně jsme svědky, jak v okolních zemích probíhají konflikty mnohdy musí řešit policie,“ poznamenal Hrdlička. Podle něj uprchlíci často necítí vděk zemi, která je přijme.

‚Také mám na zahradě slimáky, jsou to potvory‘

Řada lidí v jeho okolí prý o problematice imigraci smýšlí opačně, svým článkem je tak chtěl upozornit na svůj pohled. Právo znát jeho názor mají podle něj i voliči. „Svým s nadsázkou míněným článkem jsem chtěl jen rozpoutat veřejnou debatu,“ vysvětlil Hrdlička. Současně připomíná svou válečnou zkušenost z konce 90. let v zemích bývalé Jugoslávie, kde sloužil jako pyrotechnik. A právě přímou pomoc v zemích zasažených konflikty vnímá jako nejdůležitější.

Místostarosta brněnské části Bohunice a předseda ČSSD tamtéž Milan Hrdlička.

Na bohunické radnici spoluvládne ČSSD s KDU-ČSL, která je tam hlavní silou. Lidovecký starosta Antonín Crha v první reakci pro Lidovky.cz zkoušel pracovat s interpretací, že článek skutečně pojednává o slimácích. „Mám na zahradě slimáky a také mi tam lezou, to jsou takové potvory,“ uvedl starosta. Následně však přiznal, že redukovat ve veřejné debatě lidi na slimáky není přijatelné. „Tohle spojení samozřejmě není správné, vadí mi to. Říkal jsem mu, že si myslím, že to je za hranou,“ podotkl.

Starosta je přitom členem redakční rady, skrz níž články v radničním zpravodaji prochází. V den uzávěrky prý však přišel pozdě a články do novin poskládal, aniž by je četl. „Já bych ten článek nevydal,“ popsal. Podle svých slov redakční praxe do budoucna zamezí tomu, aby se něco podobného opakovalo. Jakkoli se pak od Hrdličkova slovníku distancoval, jako člověka se ho zastal. „Já ho hodnotím vysoce, je to rovný a čestný chlap.“ Nicméně i sám starosta vnímá migraci kriticky. „Invaze, která přes Evropu jde z jihu na sever, je opravdu hrozná,“ prohlásil.

Šéf ČSSD v Jihomoravském kraji Roman Hanák se od smýšlení o lidech jako o slimácích odmítl distancovat. Odvolal se na to, že článek nečetl. „Já jsem to nečetl, neznám souvislosti, neznám kontext. Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ sdělil serveru Lidovky.cz. Naopak podle předsedy ČSSD v Brně Olivera Pospíšila Hrdličkovo vyjadřování a poselství článku nesouzní s postojem strany. „Toto není stanovisko ČSSD v Brně ani na celostátní úrovni, je to stanovisko pana Hrdličky,“ sdělil Pospíšil.



Podle sociologa odpovídá slovník xenofobům

Sociologa Jana Herzmanna zarazilo, že podobný text vzešel z pera ČSSD a v listech vycházejících pod hlavičkou radnice vedené KDU-ČSL. Obě strany se podle jeho mínění k problematice migrace staví spíše vstřícně. „Tady je určitý názorový proud, který používá podobné obrazy. Je to proud, který je v každém případě xenofobní, v každém případě extrémně pravicový,“ sdělil serveru Lidovky.cz Herzmann. „Myslím si, že to bude muset sociální demokracie řešit,“ dodal.

Podle Herzmanna sice ve společnosti v souvislosti s problematikou přistěhovalectví panuje obava, ale naprostá většina občanů prý o imigrantech nesmýšlí stejně, jak prezentoval Hrdlička ve svém článku. „Česká veřejnost i v té obavě z migrace zůstává poměrně při smyslech a nezapomíná na slušné chování,“ míní sociolog. Hrdličkův článek naopak odpovídá zhrubnutí politického diskurzu, k němuž dochází od 90. let.

V ČSSD to přitom v poslední době není ojedinělý incident, kdy někteří její členové uvažují o menšinách jako o nepříjemných živočiších. Naposledy takto před pár týdny ulétl v jedné diskusi na sociální síti Facebook náměstek ministra průmyslu a obchodu Karel Novotný. Romy přirovnal k medúzám. „Cikáni jsou jako medúzy - otravný a k ničemu,“ napsal. Ministr Jiří Havlíček mu udělil výtku podle zákoníku práce a odňal mu čtvrtletní odměny.