Šlo o život, zachránci zaslouží Velíškovu cenu, říká muž, kvůli němuž létaly pěsti u Zemana

PRAHA Byl ústřední postavou incidentu, při němž v sobotu v pražském Top Hotelu létaly pěsti. Člen KSČM v Praze a příležitostný publicista Milan Rokytka, jenž posilněný alkoholem zkolaboval během oslav vítězství příznivců Miloše Zemana, se domnívá, že se jej někdo pokoušel vědomě otrávit. Muži, kteří se jej „zastali“ před novináři, si dle jeho slov zaslouží cenu Michala Velíška udělovanou za hrdinství, neboť mu šlo o život.

Co se vlastně v sobotu v podvečer stalo? Milan Rokytka svým kolapsem - způsobeným i větším množstvím alkoholu - v jednom ze sálů, kde Zemanovi stoupenci slavili prezidentovu výhru ve volbách, přitáhl pozornost novinářů, kteří ještě po odchodu hlavy státu zůstali na místě.

Zvýšený zájem o Rokytku ovšem popudil další přítomné muže – Karla Slezáka a Jana Šoltu, kteří se jej před přítomnými žurnalisty snažili ochránit. A neváhali přitom použít i hrubšího zacházení včetně pěstí.

Zatímco oba muži své jednání odůvodňovali tím, že pouze bránili Rokytku, jenž podle nich prodělal srdeční kolaps, samotný Rokytka události dosud veřejně nekomentoval. Server Lidovky.cz jej proto požádal o vyjádření. Rokytka se ale dle svých slov momentálně na komunikaci s médii necítí.

„Po útoku pražské kavárny jsem v rekonvalescenci a doufám, že se ze šoku brzy zotavím,“ sdělil redakci.

Sofistikovaný jed v nápoji?

Záchranáři jej po zkolabování převezli do Thomayerovy nemocnice, kde skončil na interním oddělení s poruchou vědomí. V nemocnici ovšem nezůstal, krátce po ošetření byl propuštěn, jak redakci v neděli upřesnil mluvčí kliniky. Rokytka je přesto přesvědčený, že situace byla vážná.



Cena Michala Velíška Cena Michala Velíška je určena těm, kteří pomohli zachránit život druhého člověka. Uděluje na počest střihače TV Nova, jenž byl před 12 lety zabit na Karlově náměstí, když se před násilníkem zastal neznámé mladé ženy.

„Šlo zřejmě o vteřiny a o život, nikdo však záchranku dlouho přes výzvy poskytovatelů první pomoci nevolal a jen se věnoval hyenismu i po příjezdu záchranářů, kteří vyzvali k vyklizení místnosti od čumilů. Doufám, že podpoříte udělení Velíškovy ceny oběma statečným mužům, kteří nyní mají potíže,“ dodal na adresu dvojice, která jej násilím bránila před novináři.

Více se Rokytka k incidentu nechtěl vyjadřovat. Odkázal pouze na svůj web Týdeník občanské právo, kde publikuje své názory. Tam se v několika článcích vrací právě i k sobotnímu incidentu. V nich mimo jiné uvažuje i nad možností, že se jej někdo pokusil vědomě otrávit.

„Nemohu vyloučit, že mi někdo vhodil do nápoje ze msty nějaký sofistikovaný jed, po kterém jsem zkolaboval. Nebýt zásahu několika kolegů, kteří nebyli hyenističtí a zavolali záchranou službu, nemusel jsem již být živ a vlastizrádné pražské kavárně dále na obtíž,“ napsal Rokytka na stránky.



Mefedron Mefedron je v Českuzapsán na seznamu zakázaných látek. Způsobuje nadměrné zvýšení srdeční činnosti, ztrátu vnímání času či rychlé a trhavé pohyby očí. Uživatelé této drogy zažívají euforické stavy, ovšem bez halucinací. Cítí se otevřenější, hovornější a mají sníženou chuť k jídlu.

Později dokonce svou tezi rozvinul o myšlenku, že oním „sofistikovaným jedem“ měl být mefedron, taneční droga, jíž se slangově přezdívá „mňau-mňau“. To se ovšem neslučuje s dřívějším konstatováním pražských záchranářů.



„Ošetřili jsme muže s poruchou vědomí, ve které sehrál roli alkohol,“ uvedla mluvčí Jana Poštová.



Rokytka měl v době události na krku žlutou visačku, která označovala novináře, ale na rozdíl od většiny žurnalistů měl přístup do sektoru vymezeného modrým visačkám. Tedy do sálu, kde slavili členové SPO a Zemanovi sympatizanti.



Incident šetří policie

Šolta se Slezákem začali po Rokytkově zhroucení novináře odstrkovat pryč od sálu pro příznivce a snažili se místnost uzavřít posuvnými panely. Šolta přitom vědomě shodil na zem kameru jednoho z žurnalistů. Slezák následně po výměně názorů uštědřil jinému kameramanovi několik ran pěstí do obličeje.

„Shodou okolností toho pana Rokytku znám a to nebylo jen tím, že byl napitý, měl srdeční kolaps. Ještě jsem mu zkusil puls, ten člověk téměř nedýchal. A teď se tam stahovala ta smečka, já jsem jim říkal: Prosím vás, tohle už není záležitost pro vás. Ne, hledali pikantní záběr. Já to chápu jako novinář, ale lidsky to přece takhle nejde,“ vysvětloval Karel Slezák své počínání pro Blesk s tím, že bylo nutné použít pěsti.



Slezákem napadený kameramen iDnes.cz se podle vyjádření šéfredaktorky zpravodajského serveru Naděždy Petrové vrátil do redakce s oteklou tváří a krčním límcem. „Ve spolupráci s právníky zvažujeme další postup,“ informovala Petrová s tím, že je sobotním incidentem z pražského Top Hotelu pobouřena.



Na základě informací z médií se událostí zabývá policie. Po podání trestního oznámení jedním z napadených novinářů jej prošetřuje jako podezření z přečinu výtržnictví. Policisté nevylučují, že právní kvalifikaci ještě změní.