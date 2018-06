Miliony kancléře Mynáře: spolku jeho majetkové přiznání nestačí, chce vidět další

PRAHA Možnost dostat se k přehledu majetku šéfa prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře má veřejnost od listopadu loňského roku, kdy ho vložil do registru spravovaného ministerstvem spravedlnosti. U soudu se ale svádí souboj o to, zda měl povinnost rozkrýt své jmění i předtím. S kanceláří hlavy státu se v síni utká spolek Právo ve veřejném zájmu.

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky je bohatý muž. Náleží mu mimo jiné 125 pozemků, prostřednictvím jedné ze svých firem vlastní v historickém jádru Prahy dům za 70 milionů korun a na bankovním účtu nashromáždil více než 13 milionů. Úvodních skoro pět let ve funkci ale nebyly tyto položky veřejnosti známé, Mynář svůj majetek tajil.

Jako cizopasník na těle chřadnoucího monarchy

Podle předsedy české pobočky organizace Transparency International, jež mapuje kvalitu veřejné správy, kancléřova pozice klade nároky na majetkovou otevřenost ze své podstaty. „Mynář se chová jako cizopasník na těle chřadnoucího monarchy, využívá ho pro svůj byznys. Veřejnost ho nezajímá, radši se bude soudit. Kancléř je důležitý úředník, vlivově i rozpočtově, mělo by to být automatické,“ uvedl pro Lidovky.cz šéf TI David Ondráčka.



První se pokusil prolomit kancléřovo mlčení spolek Právo ve veřejném zájmu, když žádal o jeho přiznání za rok 2013.



Šéf prezidentské kanceláře této výzvě odolával pomocí argumentu, že v dikci příslušného zákona o střetu zájmů není veřejným činitelem. Spolek na tuto kličku nenaskočil. Podal proto podnět k Městskému úřadu v Uherském Hradišti, jehož působnosti podléhají kancléřovy Osvětimany, zda Mynář opominutím přiznání nespáchal přestupek. Před úřadem kancléř napůl otočil, přiznání za rok 2013 uložil do rukou šéfa svého legislativního odboru.

Úřad řízení o možném přestupku po tomto kroku zastavil. Spolek se následně na hradní kancelář obrátil podle zákona o svobodném přístupu k informacím, aby ověřil, zda Mynář skutečně odhalil své jmění. Současně chtěl do soupisu jeho majetku nahlédnout. Od prezidentské kanceláře se dočkal odmítavé reakce, ze strany spolku tak následovala žaloba. Tento pátek ji projedná pražský městský soud.

„Žalobce se domáhá informace o tom, zda vedoucí Kanceláře prezidenta republiky odevzdal, či neodevzdal oznámení dle zákona o střetu zájmu za rok 2013,“ sdělila k tomu serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Markéta Puci. Na dotaz serveru Lidovky.cz vedoucí legislativního odboru hradní kanceláře Václav Pelikán odmítl přiblížit, jakým způsobem bude před soudem kancelář hájit svého šéfa.

‚Najdete tam všechno‘

Opakované stanovisko Mynáře každopádně znělo, že česká legislativa se jasně nevyslovuje k tomu, komu by měl soupis svého majetku přiznávat. Že se v minulosti bránil rovněž argumentem, že není veřejný činitel, už zaznělo. Teprve od loňského roku do problematiky vnesla světlo novela zákona o střetu zájmů, jež vešla v účinnost v září.

„Konečně nám určuje jako Kanceláři prezidenta republiky, kam se mají dávat všechny tyto záležitosti spojené se zákonem o střetu zájmů. Od loňského roku je to veřejně přístupné podle zákona na serveru ministerstva spravedlnosti. Najdete tam všechno, jsem tam svléknutý do naha,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Mynář, že teď už nad se jeho majetkem žádné otázníky nevznáší.

Když přitom letos v lednu deník Mladá fronta DNES upozornil na přehled jeho majetku v registru ministerstva, všiml si, že je tam jen jediné přiznání. Srovnání s předchozími roky chybělo. Nebylo možné ověřit, jak se kancléřovo jmění v průběhu let na Hradě proměňovalo. U tak vysoce postaveného činitele je přitom důležité znát vývoj jeho majetkových poměrů. Mynář je navíc předsedou spolku, jenž prezidentu Zemanovi hradil výdaje na kampaň.

Přiznání jen od září 2017

Ministerstvo spravedlnosti potvrzuje, že novela nenařizuje, aby veřejní funkcionáři do registru doplňovali přiznání za předchozí léta. „Tato oznámení se po dobu pěti let uchovávají u původních evidenčních orgánů (v případě Mynáře jsou tedy nepřístupná v jeho kanceláři - pozn. red.). V registru se evidují zejména oznámení učiněná podle nové právní úpravy účinné od 1. září 2017, tedy od doby, kdy registr vznikl,“ sdělila serveru Lidovky.cz Lucie Machálková z tiskového odboru resortu.

Vzhledem k aktuálnímu a dostupnému přehledu kancléřova majetku se na první pohled může zdát, že spor o přiznání z roku 2013 nemá váhu. Nicméně pře je relevantní ze dvou důvodů. Jednak díky případnému úspěchu spolku Právo ve veřejném zájmu by veřejnost měla šanci porovnat, jak Mynářovo jmění vypadalo na začátku jeho hradní dráhy.

Současně by soudní autorita konstatovala, zda kancléř (ne)podléhal povinnosti odhalit své jmění i v době, kdy tvrdil, že se na něj nevztahuje. „V médiích tvrdil, že to nemusí podávat, protože se ho zákon o střetu zájmů netýká. Ale jakmile se tím začal zabývat přestupkový úřad, tvrdil, že ho odevzdal, akorát ho nemusí nikomu ukazovat. To je nyní podstata sporu,“ poznamenala za spolek advokátka Petra Bielinová.