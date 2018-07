Zeman oznámil, že k výročí vzniku Československa vyznamená Antonína Švehlu

PRAHA Prezident Miloš Zeman v neděli během návštěvy Slovenska oznámil, že při příležitosti stého výročí vzniku Československa (ČSR) vyznamená někdejšího československého premiéra Antonína Švehlu (1873-1933). Zeman to řekl po schůzce se svým slovenským kolegou Andrejem Kiskou, se kterým odpoledne cestoval historickým vlakem z Hodonína do slovenských Topoľčianek.

„Náš milovaný Senát a neméně milovaná Poslanecká sněmovna čistě z roztržitosti Antonína Švehlu mezi svůj návrh na vyznamenání nedali, ale naštěstí se objevil mezi návrhy od veřejnosti. Já jsem tomuto návrhu velmi rád vyhověl, protože bych považoval za ostudu, kdyby právě při stoletém výročí nezávislého Československa byl jeden z tvůrců československé státnosti opomenut,“ řekl Zeman novinářům na společné tiskové konferenci s Kiskou v zámku v Topoľčiankách.

Zeman uvedl, že u příležitosti výročí vzniku ČSR by ocenění Švehly „bylo naprosto logické“. Dodal, že první československý prezident Tomáš Garrique Masaryk, který do letního prezidentského sídla na zámku v Topoľčiankách jezdil, označil Švehlu za vůdce domácího odboje.

Slovenský prezident Kiska zase ocenil Masaryka i dalšího spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. „Můžeme poděkovat zakladatelům Československa za to, co v daném období udělali. To období nebylo jednoduché,“ řekla Kiska.



Jízda prezidentů vlakem z Hodonína, rodiště Masaryka, k zámku v Topoľčiankách, se stala součástí vzpomínkových akcí ke stému výročí vzniku Československa.