Milostný trojúhelník Anny Polívkové. V nové české komedii je přebytek nevěst

Komedie Dvě nevěsty a jedna svatba režiséra Tomáše Svobody vypráví o tom, že stará láska nerezaví. To i přes fakt, že váš vysněný je budoucí manžel vaší sestry. Snímek bude mít českou premiéru 26. dubna.

Televizní moderátorka Marie (Anna Polívková) nikdy neměla ve vztazích štěstí. V současné chvíli je singl. To by se ale mohlo změnit, když Marie přijede na návštěvu do své rodné vesničky. Zde se znovu shledává s Jiřím (Jaroslav Plesl), své dávné lásce. Marie zjišťuje, že ji Jiří ani po letech není lhostejný a že on by mohl být ten pravý. Věc má ale háček. Pořádný háček. Jiří je totiž snoubencem Mariiny sestry Karolíny (Ester Geislerová). Tohle sice nemůže dopadnout dobře, vtipné to ale bude určitě.

Snímek Dvě nevěsty a jedna svatba zrežíroval Tomáš Svoboda (Manžel na hodinu, Hodinový manžel). Scénář napsal spolu s Marcelem Bystroňem (Špunti na vodě, Jak se zbavit nevěsty). Kromě výše zmíněných herců se diváci mohou těšit třeba i na Jana Dolanského, Jana Vondráčka nebo na Bohumila Klepla a Evu Holubovou jako svérázné rodiče obou sester.