‚Miluji Krista.‘ Arcibiskup Duka jde poprvé k soudu, podal žalobu kvůli inscenaci s Ježíšem

BRNO/PRAHA Česká justice se začne potýkat s případem, jenž v Česku nemá obdoby. Podle zjištění serveru Lidovky.cz se rozhodl pustit do soudního sporu pražský arcibiskup Dominik Duka. Je to poprvé, co se primas český rozhodl bránit svá práva. Důvodem k podání žaloby je dvojice inscenací uvedená na nedávném divadelním festivalu v Brně, z nichž jedna proslula výjevem Krista znásilňujícího muslimku.

„Rozhodl jsem se podat žalobu jako fyzická osoba. Jsem sice i statutární orgán České biskupské konference a reprezentuji katolickou církev navenek v České republice, ale předně miluji Krista jako člověk. Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání a proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv,“ potvrdil serveru Lidovky.cz arcibiskup Duka.

Podání přijal Městský soud v Brně uplynulou středu. Duku k jeho kroku dotlačily inscenace Naše násilí, vaše násilí a Prokletí bosensko-chorvatského autora Olivera Frljiče uvedené v rámci květnového festivalu Divadelní svět Brno 2018. První šokovala zmíněným zobrazením násilí v podání postavy představujícího Krista, druhá zahrnuje scénu felace a oběšení figuríny znázorňující papeže Jana Pavla II.

Žaloba míří na Centrum experimentálního divadla, jež spravuje mimo jiné Divadlo Husa na provázku, které inscenace uvedlo. Podle Duky se oba kusy hrubě dotkly jeho práv zaručených Listinou základních práv a svobod. Zmiňuje útok na nezadatelnost práv a svobod, na svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest. Jakožto primas český má za to, že hanlivé zobrazení Krista dopadá i na něj.

‚Kvůli hře se nemůžeme hlásit k učení Krista‘

„Pokud se žalobci hlásí k učení člověka, který znásilňuje ženu, pak jejich důstojnost musí být, a je, nižší než osoby, která se k takovému člověku nehlásí, protože znásilnění ženy je předně odporným projevem,“ stojí v žalobě, kterou se serveru Lidovky.cz povedlo získat. Zformuloval ji advokát Ronald Němec, který její podání inicioval a vedle Duky se k ní připojil jako druhý žalobce. Advokát je rovněž římsko-katolického vyznání.

Ještě před uvedením her poslal k soudu žalobu původně sám Němec. Díky domluvě s arcibiskupem na společném postupu ji ale stáhl a v novém podání už figuruje právě vedle primase českého. „Chceme žalobou dokázat, ať již muslimovi, věrci či bezvěrci, že pokud nesouhlasí s útokem na svoji (ne)víru, má jít k soudu a žádat, aby nezávislý soud prověřil všechny okolnosti a ochránil spravedlivě práva všech věřících i nevěřících,“ uvedl pro Lidovky.cz Němec.

„Zobrazením Krista ve skutkovém ději, který je proti celému učení Ježíše Krista a učení katolické církve, pak zdržuje žalobce od možnosti svobodně vykonávat svou víru, účasnit se bohoslužeb a vyznávat svou víru veřejně. Žalobci se odmítají hlásit k učení muže, který znásilňuje ženu,“ píše se dále v žalobě s tím, že je legitimní vyvolat diskusi o úloze křesťanství, ale ne tímto způsobem, který „vede k podněcování nenávisti vůči křesťanům.“



VIDEO: Aktivisté přerušili v Brně kontroverzní hru o Ježíšovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dukovo podání do značné míry navazuje na prudkou reakci, kterou strhla primárně inscenace Naše násilí, vaše násilí. Do vzrušené veřejné diskuse se zapojil i prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík či někdejší diplomat Michael Žantovský. Samotné předvedení hry přímo na jevišti narušilo kontroverzní politické hnutí Slušní lidé, které hodlá v Brně kandidovat v komunálních volbách.

Ředitel: Nevím, jak to mohlo Duku poškodit

Hra Naše násilí, vaše násilí si řadu podání vynutila už před i krátce po svém uvedení. Hnutí Slušní lidé se například obrátilo na policii kvůli výjevu, v němž si jedna z aktérek inscenace vytáhne českou vlajku z pochvy. Senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová pro změnu sepsala trestní oznámení pro podezření z výtržnictví kvůli vpádu hnutí na jeviště. Žaloba pražského arcibiskupa je však v tomto ohledu unikátní.

Duka se svým advokátem požadují, aby se jim Centrum experimentálního divadla omluvilo a omluvu nechalo 180 dní na svém webu. Ředitel centra Petr Oslzlý reagoval na žalobu s rozpaky. „Se vší svou dlouhou divadelní zkušeností nevím, jak by mohlo divadelní představení, které neviděl - když každé představení jako jedno z provedení inscenace je svébytným uměleckým dílem - ‚úmyslně poškodit osobu a práva‘ pana arcibiskupa,“ uvedlo pro Lidovky.cz.

Aktuálně lze jen hádat, zda česká justice Dukovi přisvědčí. V této souvislosti neexistuje srovnání. „Rejstřík osobnostních práv sice není v občanském zákoníku uzavřen, nedomnívám se však, že je tak široký, aby se věřící osoba mohla domáhat ochrany osobnosti, protože divadelní hra, ať je sebediskutabilnější, se dotkla její víry jako osobnostního atributu,“ sdělil serveru Lidovky.cz advokát a odborník na civilní právo František Vyskočil.