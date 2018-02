Ministerstvo kultury do 19. února rozhodne o Libeňském mostě, zda bude kulturní památkou či ne

PRAHA Ministerstvo kultury předpokládá, že do 19. února vydá rozhodnutí, zda je Libeňský most v Praze kulturní památkou. Nejprve seznámí účastníky řízení se spisovým materiálem, poté rozhodne. Informovala o tom v úterý mluvčí ministerstva Simona Cigánková. Magistrát most uzavřel 19. ledna kvůli jeho špatnému stavu pro automobily a MHD.

Technická správa komunikací zaslala ministerstvu 31. ledna zásadní důkaz k řízení o prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, a to expertní zprávu Kloknerova ústavu ČVUT, která hodnotí konstrukci mostu, její použitelnost, životnost a případný zásah, uvedla Cigánková.



Posudek Kloknerova ústavu ČVUT ukázal, že most je v havarijním stavu. Odborníci most zkoumali asi rok. „Závěr je možná trošku drastický. Nicméně obávám se, že musí být minimálně přistoupeno k poměrně rozsáhlé statické rekonstrukci. Jakékoliv dílčí zásahy povedou vždy k tomu, že most bude možno provozovat s omezeným provozem,“ řekl už dříve šéf ústavu Jiří Kolísko.

Podle odborníků by výstavba i rekonstrukce vyšly na obdobnou částku, a to 550 až 600 milionů korun. V původním plánu Technická správa komunikací předpokládala náklady asi 350 milionů korun. Tento plán ale počítal s využitím současných pilířů mostu. To odborníci kvůli jejich špatnému stavu vyloučili.

Návrh na prohlášení za památku je podán na celé soumostí. Podle odborníků si památkovou ochranu zaslouží obloukové části mostu s kubistickými prvky, které dodnes nesou rukopis autora mostu architekta Pavla Janáka. Rámové konstrukce, které jsou v nejhorším stavu a musí být vyměněny, jsou podle expertů architektonicky bezcenné.

Libeňský most byl v předminulém týdnu přeřazen do kategorie mostů v havarijním stavu. Technická správa komunikací začala most podpírat, práce by měly trvat zhruba měsíc, pak by se na most MHD mohla vrátit.