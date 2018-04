Ministerstvo zahraničí se nedomnívá, že by mezi oběťmi útoku v Torontu byli Češi

Kanadské úřady nevidí v pondělním krvavém incidentu v Torontu ohrožení národní bezpečnosti. Premiér Justin Trudeau to v úterý prohlásil na tiskové konferenci v Ottawě. České ministerstvo zahraničí nepředpokládá, že by mezi oběťmi krveprolití, které se vyžádalo deset mrtvých, byli Češi. Nemůže to potvrdit, ani vyvrátit.

Při pondělních nájezdech dodávky do chodců v Torontu zemřelo nejméně deset lidí a dalších 15 bylo zraněno. Řidičem byl pětadvacetiletý Alek Minassian, jehož motiv policie zatím nezná. Podezřelý muž podle policistů není spojen se žádnou teroristickou organizací.



Nebezpečí terorismu nepovažuje podle agentury AP za aktuální ani Trudeau, podle něhož se úroveň nebezpečí teroristického útoku v Kanadě po torontském krveprolití nezměnila. „Jako Kanaďané nemůžeme každý den žít ve strachu, když se staráme o své běžné záležitosti. Musíme zajistit lidem bezpečnost a zároveň zůstat věrni svobodě a hodnotám, které jsou všem Kanaďanům drahé,“ řekl premiér.

Podle mluvčí českého ministerstva zahraničí Ireny Valentové ministerstvo nepředpokládá, že by mezi oběťmi útoku v Torontu byli Češi. „Nicméně nemůžeme to potvrdit, ani vyvrátit,“ řekla mluvčí.



O útočníkově motivu se vyšetřovatelé stále jen dohadují, podle Trudeaua ještě nějakou dobu potrvá, než o něm bude jasno. Na torontské radnici byla spuštěna na půl žerdi kanadská státní vlajka. Vyhlídková věž CN Tower, symbol města obvykle večer osvětlený, se v noci na dnešek zahalila do tmy.