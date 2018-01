Dotaz na zastavení trestního stíhání Babiše je bulvární, tvrdí ministr v demisi Vojtěch

PRAHA Za bulvární a spekulativní označil ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) dotaz poslankyně STAN Věry Kovářové, zda by ve vládě podpořil případný návrh na zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO). Ministr to ve čtvrtek uvedl ve sněmovně při interpelacích. Odpovědět odmítl s tím, že se dotaz netýká zdravotnictví.

„Nejsem ochoten ani povinen odpovídat na dotazy, které jsou bulvární, spekulativní,“ uvedl Vojtěch. Podle něj by se takové dotazy mohly probírat spíše někde v hospodě. „Toto jsou skutečně naprosto absurdní spekulace. Nemám informaci, že by se něco takového mělo dít,“ prohlásil ministr.

Podobně ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) uvedla, že nebude „komentovat nějaký ‚kdybysmus‘“. Řekla také, že by projednání této abolice ve vládě požadovala a chtěla by se k němu vyjádřit. Ústava to podle ní sice přímo nestanoví, ale vláda je za takové rozhodnutí odpovědná, vysvětlila. K dotazu poslankyně také uvedla, že jednání vlády je neveřejné a kabinet rozhoduje ve sboru.

Důvodem dotazu byl pakt Zemana a Babiše

Kovářová svůj dotaz zdůvodnila mocenským paktem mezi Babišem a prezidentem Milošem Zemanem, který může navrhnout zastavení trestního stíhání předsedy vlády v kauze Čapí hnízdo. Návrh podepisuje premiér, případně jím pověřený člen vlády, která návrh podle poslankyně projedná.



Stejný dotaz dostal také ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), který se ale z dnešního jednání dolní komory omluvil. Odpovědět bude muset písemně. Vyjádřit se má také k Babišovu tvrzení, že si v Česku lze objednat trestní stíhání i odsouzení kohokoli. Na to se ho dotazovali poslanci STAN, TOP 09 i KDU-ČSL.

Babiš je stíhán v případu padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Je podezřelý z dotačního podvodu a z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Tvrdí, že se žádného trestného činu nedopustil a že jde o politickou kauzu. S trestně stíhaným premiérem doposud odmítaly sestavit většinovou koaliční vládu ostatní sněmovní strany.

O změnách v protidrogové politice se nerozhodlo

Při interpelacích se Vojtěch vyjádřil také ke změnám v protidrogové politice. O případném přesunu odboru národního protidrogového koordinátora z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví podle něj není rozhodnuto, bude se o tom ještě jednat. Vojtěch tak reagoval na dotazy Ivana Bartoše (Piráti) a Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), kteří označili zamýšlenou změnu za nebezpečnou a špatnou.



„Mám pocit, že se odehrává bouře ve sklenici vody,“ řekl Vojtěch. Diskuse se podle něho otevřela v souvislosti s myšlenkou, zda by Úřad vlády neměl sloužit výhradně jako servisní organizace pro vládu a premiéra a věcné agendy by neměly přejít pod příslušná ministerstva.

Vojtěch uvedl, že bude o záměru v pondělí jednat s Asociací neziskových organizací. Premiér Babiš by se měl v této věci podle ministra sejít s protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem. Vobořil se podle něho proti záměru kategoricky nestaví. Chce, aby v případě přesunu přešla na ministerstvo celá agenda i s lidmi, což je možné akceptovat, podotkl Vojtěch.

Vojtěch: Nechceme nic bourat

„Určitě nechceme nic bourat,“ zdůraznil ministr a připomněl, že ministerstvo zdravotnictví už nyní agendu některých závislostí vede. Podotkl taky, že většina států Evropské unie má protidrogovou politiku pod zdravotnictvím a jen menšina pod premiérem.



Odbor protidrogové politiky by měl podle dřívějších informací ČTK spadat pod ministerstvo zdravotnictví od dubna. Zatím není jasné, jakou by měl mít podobu a zda by v jeho čele dál zůstal Vobořil.

Odbor protidrogové politiky prosazuje vyvážený přístup, který zahrnuje represi, prevenci a léčbu. Pod Vobořilovým vedením začal klást větší důraz i na řešení problémů s legálními drogami a hazardem. Vobořil dlouhodobě poukazuje na nadměrné pití alkoholu v Česku, kritizuje hlavně snadný přístup dětí k alkoholickým nápojům. Postavil se před časem proti návrhu na snížení DPH u piva, s nímž přišel Babiš. Už před podzimními sněmovními volbami Vobořil řekl, že pokud zůstane ve funkci, bude prosazovat zvýšení daní na alkohol.