Ministr Ťok vysvětlí, jak pokračuje odstraňování billboardů kolem dálnic. V USA vystaví McCainovu rakev

Téměř rok měly být z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy odstraněny reklamní poutače. Ministr dopravy Daniel Ťok veřejnosti vysvětlí, proč proces jejich stahování stále probíhá. Amerika uctí zesnulého senátora Johna McCaina, fanoušci houseové scény v Česku se rozloučí s DJ Loutkou.

Co bude s billboardy u dálnic? Dvanáct měsíců od platnosti novely zákona o pozemních komunikacích budou za přítomnosti novinářů ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), jednatel společnosti Czech Outdoor Richard Fuxy a zástupce Ředitelství silnic a dálnic bilancovat průběh odstraňování billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy. Jejich odstranění vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích platná již od loňského září. Ťok v polovině srpna v Senátu řekl, že zatím byla stažena jen polovina nelegálních reklamních poutačů. Stále jich podle něho zbývá zhruba tisíc. Provozovatelé je dlouho odstranit odmítali. Czech Outdoor na nich na podzim loňského roku například nahradila reklamní sdělení českou vlajkou. Podle firmy v takovém případě nebyly billboardy reklamním poutačem. Takový výklad ale ministerstvo dopravy odmítlo s tím, že tato zařízení byla povolena právě jako nosiče reklamního obsahu.

Budoucnost bezpečnosti EU. V Rakousku začíná dvoudenní neformální jednání ministrů obrany zemí Evropské Unie. Hlavními tématy vídeňského zasedání budou problematika západního Balkánu a bezpečnostní a obranná agenda s ohledem na zasedání listopadové Rady pro zahraniční věci (FAC). Za Českou stranu se ho zúčastní náměstek ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie Jakub Landovský, který za ČSSD kandiduje na post primátora Prahy.

Ruský prezident o nepopulární zákonu. Vladimir Putin se má televizním projevu vyjádřit k chystané důchodové reformě. Vládou navrhovaná reforma počítá s postupným zvyšováním věku pro odchod do penze. Do roku 2028 by se měl u mužů dostat z nynějších 60 let na 65 a u žen do roku 2034 pak z 55 na 63 let. Opatření vyvolalo v Rusku vlnu protestů i pokles prezidentovy popularity. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zdůraznil, že plánovaný Putinův projev nesouvisí s poklesem popularity, ale důvodem je závažnost tématu.

Pocta zesnulému McCaina. Rakev s tělem zesnulého republikánského senátora Johna McCaina bude vystavena v Kapitolu v Arizoně. Americký politik zemřel v sobotu ve věku 81 let na následky rakoviny mozku, s níž bojoval více než rok. Za svou službu vlasti obdržel někdejší válečný vězeň během války ve Vietnamu celkem pět vysokých vojenských vyznamenání, v letech 2000 a 2008 neúspěšně kandidoval na post prezidenta.

Vrchní soud v Praze projedná ve 13.00 odvolání Lotyšky Jevgeniji Stepanové, která si má odpykat 12 let za ubodání krajana v pražské ubytovně. Podle obžaloby se se spolubydlícím pohádala, pak ho opakovaně bodla velkým kuchyňským nožem a mlátila do něj prázdnými lahvemi od vodky. Po útoku měla třiašedesátiletá Lotyška v krvi 2,34 promile alkoholu. Ve své vlasti byla již dříve odsouzena za vraždu a za smrtelné ublížení na zdraví. Obětí byl vždy muž, použitou zbraní pokaždé nůž.

Pohřeb DJ Loutky. Ve strašnickém krematoriu proběhne v 18.00 poslední rozloučení s českým dýdžejem Michalem Maudrem známým pod přezdívkou DJ Loutka, který v sobotu 18. srpna spáchal sebevraždu. Byl důležitou osobou v prvním housovém uskupení v České republice s názvem ToMaMiv, hrál také po boku světových dýdžejů jako jsou Carl Cox, Darren Emmerson, Silicon Soul, Terry Francis nebo DJ Sneak. Společně s DJ Trávou byl považován za nejznámějšího protagonistu české houseové scény.

US Open jde do druhého kola. Na posledním grandslamu tenisové sezony se dnes z Češek představí Karolína Plíšková či Lucie Šafářová. Program startuje v 17.00 SEČ.