Ministr vnitra odvolal ředitele České pošty. Podniku podle něj chybí vize

Česká pošta Historie: Státní podnik Česká pošta (ČP) byl založen 1. ledna 1993 rozdělením Správy pošt a telekomunikací Praha na Českou poštu a České telekomunikace (SPT Telecom). Předmět činnosti: Hlavní činností je tuzemský a mezinárodní poštovní provoz. ČP plní takzvanou poštovní povinnost, musí tedy zajistit dostupnost všech základních služeb na celém území ČR. Za poskytování takzvané univerzální služby má pošta nárok na kompenzaci od státu.



Postavení na trhu: Do konce roku 2012 měla ČP monopol na doručování dopisů a dalších adresných listovních zásilek do 50 gramů. Od roku 2013 může tyto služby nabízet i konkurence, která se zaměřuje hlavně na podání od firemních klientů.



Zakladatel: Ministerstvo vnitra ČR



Vedení: Martin Elkán, generální ředitel od června 2014 (od dubna 2014 poštu dočasně vedl) Hospodářské výsledky: - zisk před zdaněním 193 milionů Kč (2016) - výnosy 19,4 miliardy Kč (2016)



Počet zaměstnanců: přes 31 tisíc lidí, z toho víc než 90 procent v provozu a obchodu (2016) Počet poboček: 3200 včetně partnerských (2016)



Ostatní:

Od letošního února ČP zvýšila cenu známky na obyčejný dopis do 50 gramů o tři koruny na 19 Kč. Cena doporučeného psaní vzroste o šest korun na 44 Kč. Balíky o hmotnosti do dvou kg nezdraží, zvýší se ale ceny u výrazně těžších zásilek.



Množství posílaných dopisů v posledních letech klesá, přesto v celkovém objemu stále dominují. Ročně jich lidé pošlou stovky milionů. Jen v roce 2016 se ale snížil počet doručených obyčejných psaní o 11 procent.



Za poskytování takzvané univerzální služby dostává ČP kompenzace ze státního rozpočtu. Podle aktuální zprávy Evropské komise státní podpora, kterou v letech 2013 až 2017 dostala ČP na provozování svých služeb, neporušovala evropská pravidla. Pošta za celé období získá od státu 2,6 miliardy korun formou přímých grantů.



V rámci projektu Pošta Partner převádí ČP některé pobočky na jiné provozovatele, například na obecní úřady a místní obchodníky. Loni v prosinci pošta uvedla, že počet poštovních poboček převedených na partnery stoupl o 189 na celkových 428. Partnerské pošty tak tvořily zhruba 13 procent pobočkové sítě České pošty.



Část zaměstnanců pošty v prosinci 2016 stávkovala za vyšší mzdy. Do dvouhodinové výstražné stávky vstoupila 19. prosince jen zhruba stovka lidí, které podpořilo kolem 150 sympatizantů. Část pracovníků o tři dny později vstoupila do další stávky, která se dotkla především třídíren pošty. Vloni v dubnu neshledalo městské státní zastupitelství v Brně ohledně prosincové stávky v České poště podezření na trestný čin.



Od letošního ledna pošta přestala poskytovat služby pro Českou pojišťovnu a Home Credit, finanční produkty bude nabízet pouze pod značkou Poštovní spořitelny. V loňském roce uzavřela smlouvu o poskytování finančních služeb na pobočkách po dobu dalších deseti let se skupinou ČSOB, kam patří i Poštovní spořitelna.



Pošta se stejně jako další zaměstnavatelé potýká během posledních let s nedostatkem personálu, což souvisí s rekordně nízkou nezaměstnaností.