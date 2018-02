ANO hrozí další rozpory. Někteří členové vlády nechtějí důvěru od SPD

PRAHA Když vedení ANO před druhým kolem prezidentské volby výslovně podpořilo Miloše Zemana, v části hnutí to vyvolalo otřes. Ne všem se zamlouvá, jak Zeman funkci vykonává. Na ANO se nyní žene ještě větší zemětřesení. Někteří ministři se nechtějí smířit s účastí ve vládě, která by svou důvěru odvíjela od SPD Tomia Okamury.

„Vím o dvou, kteří s tím mají zásadní problém,“ sdělil premiér v demisi Andrej Babiš v rozhovoru pro LN a dodal, že se jedná o ministry Roberta Pelikána, který vede resort spravedlnosti, a Martina Stropnického na zahraničí.

Podle informací LN je však víc členů vlády, kteří jsou z výhledu na spojení s extremistickým uskupením nešťastní. Ministr dopravy Dan Ťok potvrdil, že patří mezi ně. „Měl bych s podporou SPD problém. Ale doufám, že tato varianta není na stole,“ řekl.

Andrej Babiš čeká i na výsledky sjezdu SPD

Premiér uvádí, že nyní není tolerance od SPD na pořadu dne, čeká se na to, jak dopadne únorový sjezd ČSSD. Delegáti rozhodnou i o tom, jestli a za jakých podmínek se mají „oranžoví“ účastnit vlády s hnutím ANO.

Babiš by preferoval, už kvůli napětí mezi ministry, které se snadno může přelít mezi poslance a rozštěpit sněmovní klub hnutí, aby jeho vláda nemusela na hlasy okamurovců spoléhat.

Zároveň ale neříká, že po této možnosti nesáhne, když se sjezd ČSSD postaví odmítavě ke koaličnímu projektu nebo k tiché podpoře vlády s obviněným premiérem.

Premiér v demisi Andrej Babiš při rozhovoru s novináři.

„Proč s námi demokratické strany nejednají seriózně? Ony nás tam tlačí, ony říkají, že s námi nebudou jednat, že stejně patříme ke KSČM a SPD. Ale s kým máme jednat, když ODS s námi jednat nechce? Bohužel, ony tu situaci vytvářejí,“ převádí Babiš zodpovědnost na ostatní sněmovní subjekty.



Karla Šlechtová chce respektovat názory voličů

Z Babišovy ministerské sestavy přišla jako první s kritikou ideového ukotvení SPD ministryně obrany Karla Šlechtová, když v půli loňského října v televizi Barrandov prohlásila: „Tady chci ještě říct, pane Okamuro, jednu věc, ohledně toho islámu. Vy jste si na tom postavil celé novodobé, možná fašistické hnutí.“ Tomio Okamura pak žádal omluvu pro své voliče a po Babišovi chtěl, aby Šlechtová už nebyla mezi ministry.

Podle jejího nového vyjádření ale extremistické ukotvení okamurovců není překážkou pro politickou spolupráci. „Mé názory na některé veřejné projevy SPD jsou známé. Nechme se přesvědčit, že se i toto politické uskupení bude chovat konstruktivně. Je třeba respektovat názory voličů,“ sdělila včera LN Šlechtová.

Další, komu by nevadil model, v němž by okamurovci s komunisty umožnili hnutí ANO vládnout, je znovuzvolený prezident Miloš Zeman. SPD nepovažuje za extremistické uskupení, protože podle něj není nic extremistického na tom, že hnutí usiluje o zavedení přímé demokracie.

Ústava neústava, jedeme dál

Ve světle možné spolupráce s SPD poněkud zapadá, že tolerance vlády od komunistů už je víceméně domluvená. Pracovní týmy, které dávají dohromady programové prohlášení, kde se komunistické priority odrazí, se pravidelně scházejí. Za hnutí ANO vede tým vicepremiér Richard Brabec, za KSČM místopředseda Jiří Dolejš.

Finální střet se tak vede o to, kdo KSČM doplní. Pokud delegáti sjezdu ČSSD skousnou trestně stíhaného premiéra, budou to „oranžoví“. Ostatně od nich už se ozývají hlasy, že s historicky nejhorším, jednociferným ziskem ze sněmovních voleb si strana nemůže diktovat kategorické podmínky, případně že ČSSD musí sehrát úlohu bezpečnostního demokratického valu před tím, aby vliv na vládu získala SPD.

V tomto postoji však straníci nejsou jednotní. Jestliže sjezd setrvá na ultimátu s trestně stíhaným premiérem, nastane chvíle pro Okamuru.

Babiš už spěchat nemusí

Na rozdíl od prvního pokusu o sestavení vlády, který Babiš promarnil, mu chce Zeman na ten druhý dopřát hodně času. Posledně chtěl premiér spěchat, aby odjel už jako jmenovaný na jednání státníků do Bruselu, pročež se mu aktivovala ústavní třicetidenní lhůta, během níž musí sněmovnu požádat o důvěru.

Premiér v demisi Andrej Babiš hovoří v Bruselu s novináři.

Teď ale nemá kam chvátat. Podle Babiše ani Zemana není faktického rozdílu mezi vládou s důvěrou a tou v demisi. Podle nich se mají obě stejně aktivně činit a nijak se neomezovat. Názorově se v tom zásadně rozcházejí s tradičními demokratickými stranami a ústavními právníky, kteří říkají, že vláda v demisi je udržovací, překlenovací a nemá se pouštět do zásadních rozhodnutí.

Ústava neříká, jak dlouho může nebo nesmí vláda prodlévat v demisi, než prezident jmenuje premiéra na druhý pokus. Zeman v této souvislosti mluvil o „mnoha a mnoha měsících“.

Nároky Hradu

Je pravděpodobné, že do sestavování nové vlády se zapojí Hrad, posílený vítězstvím Miloše Zemana. Začínají se objevovat spekulace, kdo by se mohl do příštího kabinetu za „zemanovce“ prosadit. Jedním ze jmen je Miroslav Toman, který by mohl zamířit do resortu zemědělství. Zahraničí by zase mohl dostat na starost někdejší místopředseda Zemanovy vlády Jan Kavan. Babiš takové spekulace odmítá. „Není to v našich úvahách. Čekáme, na čem se dohodneme s jinými stranami. Zatím to vypadá, že ČSSD nevylučuje, že by s námi šla do vlády,“ řekl v rozhovoru pro LN.

Též popřel, že by Hrad do jeho současné vlády v demisi nominoval ministra vnitra Lubomíra Metnara. „Kam na ty nesmysly chodíte?“ reagoval šéf ANO. „S panem Metnarem jsem se seznámil náhodou, byl jsem v Čechách na mítinku a přišla zpráva, že mě tam má někdo fyzicky napadnout, takže mě hlídali policisté. Jeden z nich mi pana Metnara doporučil,“ dodal.