Pátrání po střelci a čekání na SWAT. Jak probíhal útok v Las Vegas minutu po minutě

PRAHA/LAS VEGAS V noci na pondělí vypukl chaos na hlavní třídě nevadského Las Vegas. Z pokoje hotelu Mandalay Bay začal čtyřiašedesátiletý muž Stephen Paddock střílet do davu lidí, kteří poslouchali koncert na nedalekém festivalu. Zabito bylo 59 lidí a přes 500 zraněno. Server Lidovky.cz přináší rekonstrukci celého útoku za pomoci záznamů z policejních vysílaček.

Rekonstrukce celého průběhu byla vytvořena za pomoci serveru Broadcatify.com, který shromažďuje záznamy z policejních vysílaček.



21:40

Jason Aldean, zpěvák country hudby, začíná své představení na výročním hudebním festivalu v Las Vegas. Na místě je více než 22 tisíc lidí.

22:07

Střelec Stephen Paddock v hotelovém pokoji prorazil dvě okna, ze kterých měl široký výhled na plochu, kde se odehrával festival. A začal střílet z jedné automatických zbraní, které si přinesl do hotelového pokoje. Celkem měl u sebe v pokoji 23 střelných zbraní.

22:08

Policista u koncertní scény ohlašuje poplach. „Střílí se,“ říká do vysílačky. „Zní to jako automatická zbraň.“

Následuje zmatek. Policisté si říkají více protichůdných informací, zatímco se snaží krýt za automobily.

„Přichází to z vyšších pater hotelu Mandalay Bay. Nahoře v Mandalay Bay, v půlce domu vidím létat střely z Mandalay Bay. V půlce domu,“ hlásí jeden z policistů.

Další však tuto informaci vyvrací a říká: „Máme aktivního střelce, máme aktivního střelce uvnitř výstaviště.“

V tuto chvíli není jasné, odkud střelba pochází. Přeživší útoku potvrdili, že se zdálo, že střelba přichází z několika různých míst. Dokonce mezi každým přebíjením střelce se zdálo, že se přibližuje.

22:12

Rozsah útoku začíná být jasnější. Jeden ze strážníků hlásí do vysílačky:

„Máme vícero zraněných. G.S.W. ve zdravotnickém stanu. Opakuji. Vícero zraněných.“ G.S.W. (gunshot wound) znamená v policejním slangu zranění způsobené střelnou zbraní.

Pokračuje však zmatek mezi policisty, odkud útočník střílí.

„Střelba přichází od brány 7,“ říká jeden policista.

„Jsme před vchodem do Manadalay Bay. Snažíme se zjistit odkud pochází střelba. Může někdo potvrdit, že střelba jde z Mandalay?“ ptají se další.

Potvrdit to však najisto prozatím nikdo nedokáže, „Zní to jako Mandalay, nebo Luxor, nemůžeme to říct přesně,“ reaguje další hlídka, která je u koncertní plochy.

Grafika místa, kde probíhal útok v Las Vegas

22:13

Policisté se začínají zaměřovat na blízký hotel. A během chvíle se jim podaří identifikovat přesné místo útoku.

„Vychází to z 50, nebo 60. patra, severní křídlo Mandalay Bay! Jde to z okna,“ křičí jeden z policistů.

Hlášení potvrzují další: „Vidíme záblesky v půlce Mandalay Bay na severní straně. Jakoby na západní věži, ale blíž ke kasínu. V jednom z prostředních oken.“

Jeden z policistů i přes hrůzu, která se odehrávala na ulicích dokázal přesně identifikovat místo, odkud vychází střelba. „Jsem v Mandalay Bay na 31. patře. Slyším střelbu z automatické zbraně z patra nade mnou. O patro výš.“

„Opakuji, jde o automatickou střelbu. Naprosto automatická střelba z vyvýšené pozice. Jsem přímo pod ním.“

Venku mezitím roste frustrace i mezi strážníky. „Jsme pod palbou. Létá nám to přes hlavy. Jsme zde přišpendlení na zemi s hromadou civilistů.“

„Nemůžeme se starat o oběti,“ křičí jeden z policistů. „Musíme dostat střelce, než bude obětí ještě více. Vidí někdo střelce?“

22:20

Zdá se, že střelba ustala. Jisté to však není. „Už je to nějaká doba, co jsem slyšel střelbu. Ví někdo, jak je na tom střelec?“ ptá se do vysílačky policista.

Mezitím se z koncertní plochy snaží dostat tisíce lidí, mezi nimiž jsou stovky zraněných. Do nemocnic v okolí jich nakonec dorazí více než pět set.

Účastníci festivalu prchají přes střelbou.

22:24

Policisté hlásí ze schodiště, že jsou těsně u střelcových dveří. Chtějí asistenci speciálních jednotek. „Jsem na 32. patře. Bude to pokoj 135,“ hlásí policista. „Je to pokoj 135 na 32. patře. Potřebuju SWAT.“ (Special Weapons and Tactics - speciální zbraně a taktiky. Zvláštní jednotky jednotlivých policejních oddělení v USA)

22:25

Střelba ustala. Americké zpravodajské servery zatím hlásí kolem 20 mrtvých a 70 zraněných.

22:28

Na místo dorazil tým SWAT a srocuje se v 32. a 29. patře, odkud je také hlášena střelba. Strážníci hlásí, že jeden ze členů hotelové ochranky byl postřelen.

Střelec byl ve velkém pokoji s okny směřujícími ke festivalovému areálu. Po dalších 50 minut policisté zajišťují okolí a připravují několik SWAT týmů.



Rozbitá okna pokoje ve 32. patře odkud střílel Stephen Paddock.

23:20

Speciální jednotky odpalují zařízení na proražení dveří a vchází do pokoje, kde nachází střelce mrtvého. Spáchal sebevraždu. V pokoji je celý arzenál zbraní.

3:30

Policie identifikovala muže jako čtyřiašedesátiletého Stephena Paddocka z nevadského města Mesquite. Policie o něm měla pouze jeden záznam z období před několika lety. Označila ho za tzv. osamělého vlka a popřela, že by měl muž jakékoliv vazby na mezinárodní teroristické organizace jako je Islámský stát, či al-Káida.

Na následky střelných poranění zemřelo 59 lidí. Útok se tak stal nejhorším v dějinách USA. V nemocnicích skončilo přes pět set zraněných. Někteří kvůli střelci, jiní kvůli zraněním, která jim způsobil zmatek při útěku z koncertu.