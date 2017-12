Televize Barrandov pozvala místo Zemana do debaty Ovčáčka. Kandidáti účast bojkotují

PRAHA V předvolební debatě na komerční stanici TV Barrandov má podle informací jednotlivých kandidátů vystoupit místo prezidenta jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Rozhodnutí televize vyvolalo ostrou reakci. Jiří Drahoš veřejně oznámil, že v případě Ovčáčkovy účasti v pořadu nevystoupí, nebo pošle svého mluvčího. Tým Michala Horáčka zvažuje další postup.

„V debatě prezidentských kandidátů 2. ledna na TV Barrandov má Miloše Zemana zastoupit jeho tiskový mluvčí. Účast na takové diskusi považuji za zbytečnou; před zákonem jsme si v kampani rovni,“ napsal Jiří Drahoš na sociální síti.

A následně zkopíroval svou odpověď vedení televize: „Můj tým proto odpověděl TV Barrandov zprávou následujícího znění: Jiří Drahoš je připraven diskutovat se všemi prezidentskými kandidáty, včetně kandidáta Miloše Zemana. Diskuse s panem Ovčáčkem se ale nezúčastní, neboť pan Ovčáček na prezidenta nekandiduje. Pokud Vaše televize na účasti pana Ovčáčka trvá, je Jiří Drahoš ochoten vyslat do diskuse svého mluvčího, stejně jako Miloš Zeman.“

Prezident Miloš Zeman se odmítá účastnit debat s ostatními kandidáty, každý týden ale vystupuje na TV Barrandov, kde si notuje s moderátorem a majitelem televize Jaromírem Soukupem. V debatě nebude přítomný ani Jiří Hynek, kterého též televize neoslovila kvůli účasti v debatě. „Kdybych pozvaný byl, přemýšlel bych, koho ze svého týmu bych na natáčení vyslal,“ sdělil s tím, že pokud Zeman posílá svého mluvčího, reagoval by na to tímto způsobem.



Osobní dárek radě, pochvaluje si hradní mluvčí

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček serveru Lidovky.cz napsal, že se „převelice rád zúčastní“. „Považuji to za hozenou rukavici mainstreamovym médiím, která vztekle útočila na mou nedávnou účast v Aréně Jaromíra Soukupa. Jde také o osobní dárek RRTV (Radě pro rozhlasové a televizní vysílání - pozn. red.), která se k útokům přidala, aby zároveň odmítla řešit nadržování TOP 09 ve vysílání České televize,“ odpověděl hradní úředník v sms zprávě. Tím připomněl své výtky související s údajnou neprofesionalitou a problémy s objektivitou veřejnoprávní televize.

Další kandidát Michal Horáček zvažoval, jaký zvolit postup. Na Facebooku následně uveřejnil své stanovisko: „Dostal jsem pozvání na TV Barrandov s nabídkou debatovat s mluvčím prezidenta republiky. Váhal jsem, zda ji přijmout. Mnozí z vás mi po mé předchozí účasti v Aréně Jaromíra Soukupa říkali, že je to ‚žumpa‘ , že publikum vesměs tvoří ‚placený komparz’ a že se na to ‚slušní lidé nedívají‘. Já však na princip nálepkování, a to z jakékoli strany, přistupovat nebudu. Pro mě je každý člověk stejně cenný,“ sdělil na sociální síti.

„Ať se mnou souhlasí, nebo ne. Nechodím pouze tam, kde je to pro mě příjemné. Kandidát na prezidenta musí za své postoje, zásady a vize bojovat všude. Uvítal bych, kdyby se Miloš Zeman se mnou utkal osobně. Chápu však, že už toho není schopen. A že místo sebe vysílá svého ‚viceprezidenta’. Já takového střetu schopen jsem, a proto do toho jdu,“ uvedl dále ve vzkazu.

Reakce ostatních kandidátů redakce zjišťuje. Zatím se v krátkosti vyjádřil tým Pavla Fischera. „Pan Fischer se v žádném případě debaty na TV Barrandov nezúčastní,“ uvedl mluvčí Bob Fliedr.



Vratislav Kulhánek prý pozvání do debaty neobdržel. „A tak ani nemusel řešit odmítnutí do tohoto neobjektivního média,“ napsal mluvčí jeho týmu. Pozvánku nedostal ani Marek Hilšer.

Televize ovšem může slíbenou účast Ovčáčka ještě přehodnotit. „Účast jednotlivých prezidentských kandidátu je nyní v řešení. Během zítřejšího dne bychom měli znát finální sestavu,“ sdělila mluvčí serveru Lidovky.cz Marie Opálková.