Místopředseda ČSSD Hamáček chce být předsedou strany a ‚znovu ji postavit na nohy‘

Vizitka Jana Hamáčka (39)



studoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor překladatelství - tlumočnictví/ekonomie (nedokončil) Dosavadní funkce : místopředseda Poslanecké sněmovny (od listopadu 2017); předseda středočeské krajské organizace strany (od prosince 2016); místopředseda ČSSD (od března 2015; funkci obhájil loni); zastupitel Mladé Boleslavi (od října 2010); poslanec (poprvé zvolen v roce 2006, poté dvakrát obhájil, znovu zvolen i loni)



v letech 1996 až 2001 působil jako praktikant v mladoboleslavské automobilce Škoda Auto; od roku 1998 si vydělával jako překladatel z angličtiny; v letech 2002 až 2004 byl tajemníkem klubu ČSSD v zastupitelstvu Středočeského kraje, poté působil ve funkci vedoucího zahraničního oddělení ČSSD (2004-2006) a byl poradcem pro zahraniční politiku tehdejšího premiéra Jiřího Paroubka (2005-2006); v roce 2006 byl poprvé zvolen do Sněmovny, od prosince 2012 byl jejím místopředsedou, do stejné funkce byl zvolen u po loňských volbách; po celé funkční období 2013 až 2017 byl předsedou Sněmovny Členství a funkce v politických stranách : členem ČSSD je od roku 2001, od roku 1998 byl členem Mladých sociálních demokratů (MSD), kterým v letech 2002 až 2006 předsedal; ve volebním období 2010 až 2013 byl stínovým ministrem obrany ČSSD; v roce 2010 působil také jako ústřední volební manažer ČSSD Rodina: je ženatý, má dva syny

Je označován za diplomatického a zahraničněpolitického experta ČSSD. Podle tisku patří mezi "umírněné" sociální demokraty. Před čtyřmi lety se v 35 letech stal nejmladším předsedou Sněmovny v historii ČR, před ním tento primát patřil sociálnímu demokratovi Miloslavu Vlčkovi, který byl v roce 2006 zvolen do čela poslanců ve věku 45 let. Hovoří anglicky, španělsky, německy a francouzsky, ovládá základy ruštiny a polštiny.



Hamáčkovo čtyřleté působení v čele Poslanecké sněmovny neprovázely výraznější kontroverze. Předloni v říjnu nicméně vyvolal silnou kritiku pravicové opozice jeho podpis pod prohlášením čtyř nejvyšších ústavních činitelů (kromě Hamáčka i prezidenta Miloše Zemana, předsedy Senátu Milana Štěcha a premiéra Bohuslava Sobotky), které bylo adresováno Číně v souvislosti s návštěvou dalajlámy v ČR. Signatáři v něm zdůrazňovali, že schůzky politiků s dalajlamou by se neměly považovat za výraz změny oficiální české politiky k Číně.



V letech 2000 až 2002 byl členem řídícího výboru Evropských mladých sociálních demokratů (ECOSY), mimo jiné zastupoval ČR v Konventu mladých EU (2002). Mezi roky 2006 a 2008 také působil jako viceprezident a člen vedení Světové organizace sociálně demokratické mládeže (IUSY).