Místopředseda ČSSD:Nejmenování ministra by měl řešit Ústavní soud

Pokud by prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat některého z ministrů, řešit by to měl Ústavní soud. Uvedl to v neděli v České televizi místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický. Určitě by napadl nejmenování europoslance Miroslava Pocheho ministrem zahraničí. Zeman tuto nominaci odmítl. Podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury by záležitost s prezidentem měl vyřešit premiér, ne Ústavní soud.

„Do toho musí už zasáhnout Ústavní soud jednoznačně, protože už by taky jednou mohl definitivně říci výklad ústavy. A to dělá samozřejmě Ústavní soud na základě podnětů, a jeden z těch podnětů by mohl být právě nečinnost v případě jmenování ministra zahraničních věcí,“ uvedl Netolický.



Stanjura řekl, že vláda, která má mít sebeúctu, by měla trvat na jmenování všech svých členů bez výjimek. Do věci by se mohla vložit také Sněmovna, míní Stanjura. Připomenul, že pokud kabinet sestavený premiérem, kterého určí prezident, dvakrát nezíská důvěru poslanců, dalšího předsedu vlády vybírá předseda Sněmovny.

Pochemu vyčítá Zeman to, že se europoslanec v minulosti vyslovil pro přijímání uprchlíků. Poche v prezidentské volbě podpořil Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše.



Pokud členové ČSSD v referendu vstup do menšinové vlády ANO schválí, strana obsadí pět ministerstev. Ministerstvo vnitra by měl vést předseda strany Jan Hamáček, ministerstvo práce a sociálních věcí bývalý náměstek na tomto úřadu Petr Krčál, zemědělství prezident Potravinářské komory Miroslav Toman a kultury olomoucký primátor Antonín Staněk.

Jména ministrů za své hnutí ANO chce staronový premiér Andrej Babiš zveřejnit do konce měsíce. S dosavadními ministry zatím o jejich budoucnosti údajně nemluvil. Někteří členové současného menšinového kabinetu ANO už ale ohlásili odchod z vlády.